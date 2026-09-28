DSWD 7 milabni’g 5 major awards sa ‘Bayani Ka! Cum Tatak Kalahi’

Nakadaog og lima ka major awards ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7–Central Visayas atol sa Bayani Ka! Cum Tatak Kalahi Awarding Ceremony sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan–Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) nga gipahigayon niadtong Septiyembre 22, 2026, sa SMX Convention Center sa Bacolod City.
Gipasidunggan sa maong kalihukan ang mga community volunteer, local government units (LGUs) ug mga opisina sa DSWD tungod sa ilang partisipasyon sa community-driven development, participatory governance ug pagpatuman sa mga programa sa komunidad.
Nadawat sa DSWD 7 ang Improved Local Governance Award alang sa Municipality of San Isidro nga gipangulohan ni Mayor Atty. Diosdado Cementiza, ug Community-Driven Development (CDD) Institutionalization Award alang sa Municipality of Guindulman ubos sa pagpangulo ni Mayor Jimmy Busano.
Gihatagan sab ang DSWD 7 og Best Operations Office – Regional Program Management Office (RPMO), samtang si Christopher Gatis gipasidunggan isip Best Administrative Staff.
Giila sab ang DSWD Field Office 7 isip Top Performing Regional Office ubos sa pagpangulo ni Regional Director Shalaine Marie S. Lucero, Ceso III.
Gawas sa lima ka major awards, adunay walo ka national nominees gikan sa DSWD 7 ug mga partner niini sa nagkalainlaing award categories.
Lakip sa mga nominado sila Salome Agsoy sa Tuburan alang sa Gender and Development; Phoebe Palmero sa Ubay, Bohol alang sa Disaster Risk Reduction and Management; ug Ligaya Costillas ug Lipata Women’s Association sa President Carlos P. Garcia, Bohol alang sa Best Operation and Maintenance Group.
Nominado sab si Jocelyn Hinampas sa Guindulman alang sa Indigenous Peoples’ Welfare; Mary Jane Bernadez sa Ubay alang sa Exceptional Person with Disability; ug Jesus Salarda sa Sierra Bullones, Bohol alang sa Exceptional Senior Citizen.
Ang Engineering Unit nga gipangulohan ni Engr. Rolando Maravilla Jr. nisumite sa Engineering Portal alang sa Best Knowledge Management, samtang ang LGU Panglao miapil sa Tatak Kalahi-CIDSS LGU Award pinaagi sa Felix E. Bompat High School sub-project.
Si Cristel Artajo sa Balamban, Cebu maoy regional nominee alang sa Volunteerism Category.
Matod ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, importante ang papel sa community volunteers sa Kalahi-CIDSS tungod sa ilang aktibong pag-apil sa pagplano, pagpatuman ug pag-monitor sa mga proyekto sa ilang mga komunidad. / PR