DSWD 7, Minglanilla milagda og MOA

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 ni­pirma og memorandum of agreement (MOA) tali sa lungsod sa Minglanilla, Ce­bu, alang sa paggamit sa Listahanan 3 database.

Ang lungsod sa Minglanilla maoy unang LGU sa Rehiyon 7 nga nipirma og MOA sa DSWD alang sa pinakabag-o nga Listahanan data.

Ang MOA usa ka mahinungdanong kinahanglanon alang sa Listahanan 3 data sharing.

Ang Listahanan, o ang National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR), usa ka database management system sa DSWD nga nag-ila kon kinsa ug asa ang mga kabus pinaagi sa sistematikong paagi sa pagkolekta sa datos gikan sa mga panimalay sa tibuok nasod.

Dinhi sa Central Visayas, adunay 454,348 ka ihap sa mga kabus nga panimalay gikan sa 1,079,141 ka mga panimalay nga na-assess.

Ang lungsod sa Minglanilla, Cebu adunay bahin nga 5,108 ka mga kabus gikan sa 9,446 nga na-assess.

Gipirmahan ni Regional Director Shalaine Marie S. Lucero ug Mayor Rajiv V. Enad ang MOA niadtong Oktubre 3, 2023, sa municipal hall. Anaa usab sila si NHTS-7 Regional Field Coordinator Lester R. Laborte ug Municipal Social Welfare and Development Office (MSWD) Head Adalgaesa Sellote.

Mapasalamaton si Mayor Enad sa makanunayong su­porta sa Departamento alang sa munisipyo.

Uban sa ilang #BetterAndBrighterMinglanilla, ang mga kabus nga Minglanillahanon mahatagan dayon sa mga programa ug serbisyo pinaagi niini nga datos. Ang Listahanan 3 nagsugod niadtong 2019, ug ang kataposang datos gilusad niadtong 2022.

Nalipay si RD Lucero niining laing milestone sa field office. Siya nanghinaot nga mas daghang local government units (LGUs) sa Rehiyon 7 ang mosunod ug makigtambayayong sa DSWD sa pagbaton sa Listahanan 3 database kay dako kaayo kinig tabang sa pag-ila sa mga potensyal nga benepisyaryo sa ilang mga proyekto o serbisyo sa social protection.