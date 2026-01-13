DSWD 7 mipadayon sa verification sa Walang Gutom Program sa Cebu, Bohol
Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII – Central Visayas sa verification sa mga posibleng benepisyaryo sa Walang Gutom Program sa mga Lalawigan sa Cebu ug Bohol niadtong Lunes, Enero 12, 2026, isip kabahin sa paningkamot sa gobiyerno sa pagseguro nga ang tabang makaabot sa hustong mga pamilya.
Ang verification activity nagtumong sa pagsala ug pag-validate sa mga kabalayan nga tinuod nga kwalipikado ug labing vulnerable, ilabi na kadtong nag-atubang sa kakulang sa pagkaon ug kawalay kaseguruhan sa nutrisyon.
Pinaagi niini, gipamatud-an sa DSWD ang transparency ug accountability sa implementasyon sa programa aron malikayan ang sayop nga paghatag sa benepisyo ug maseguro nga ang ayuda mapunta sa angay makadawat.
Sa mga hulagway nga gipagawas sa ahensiya, makita ang aktibong partisipasyon sa mga residente nga nitambong sa verification process, naghatag sa gikinahanglan nga dokumento ug impormasyon.
Ang mga kawani sa DSWD uban sa lokal nga mga partner, maampingong nagproseso sa mga papeles ug nagpasabot sa mga benepisyaryo sa mga lakang ug katuyuan sa programa.
Gipadayag sa DSWD nga ang Walang Gutom Program usa ka mahinungdanong lakang sa pagbatok sa kagutom ug food insecurity, ilabi na sa mga komunidad nga labaw nga naapektuhan sa kalisod sa panginabuhi.
Padayon sab ang panawagan sa ahensiya sa kooperasyon sa komunidad aron mahimong hapsay ug malampuson ang verification ug implementasyon sa programa.
Pinaagi sa maong inisyatiba, gilauman nga mas daghang pamilya sa Central Visayas ang makabati og kahupayan ug mas lig-on nga suporta sa ilang panginahanglan sa pagkaon, subay sa panawagan nga #BawatBuhayMahalagaSaDSWD. / PR