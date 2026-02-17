DSWD 7 mipalig-on sa responsableng paggamit sa AI, internet

Gipalig-on sa Department of Social Welfare and Development Field Office (DSWD) 7 ang kamahinungdanon sa responsableng paggamit sa Artificial Intelligence (AI) ug internet atol sa paglunsad sa Safer Internet Campaign 2026 sa Monday Convocation Program niadtong Pebrero 9, 2026.
Sa maong kalihukan, gipresentar ni DSWD 7 Children Sector Focal Person Ligaya Dael ang monthly calendar sa mga aktibidad nga nagpunting sa paghimo og mas luwas nga digital environment alang sa mga bata ug pagpalig-on sa kahibalo sa publiko kabahin sa online protection mechanisms.
Lakip sa mga planong kalihukan ang serye sa webinar sessions bahin sa internet safety alang sa kabataan. Kini pagatapusan pinaagi sa usa ka regional nga aktibidad nga gikatakdang ipahigayon sa Pebrero 26, 2026.
Gipasabot sab ni Regional Director Shalaine Marie Lucero nga nagpadayon ang DSWD 7 sa pagpalig-on sa implementasyon sa mga balaod ug polisiya nga nag-awhag sa responsableng paggamit sa internet aron maseguro ang kaluwasan ug proteksyon sa mga bata sa Central Visayas.
Iyang gipasiugda ang papel sa mga ginikanan isip unang tigpanalipod sa ilang mga anak batok sa mga peligro sa online nga kalibutan.
“DSWD-7 is actively monitoring and responding to reports of Online Sexual Abuse or Exploitation of Children (OSAEC) and the proliferation of Child Sexual Abuse or Exploitation Materials (CSAEM). We continue to reinforce laws and intensify efforts to combat these issues. We also encourage parents to take an active role as the first protectors of their children in ensuring the safe and responsible use of the internet,” matod ni Lucero,
Isip kabahin sa kampanya, giawhag ang mga empleyado sa DSWD 7 nga magsul-ob og asul nga sinina matag Martes isip timaan sa ilang suporta sa adbokasiya sa safer internet.
Sumala sa Proclamation No. 417, s. 2018, ang ikaduhang Martes sa Pebrero matag tuig gideklarar nga Safer Internet Day for Children in the Philippines, isip pagdasig sa mas luwas nga paggamit sa internet alang sa kabataan. / PR