DSWD 7 mitak-op sa 2024 Nat’l Disaster Resilience Month

Gihimong pag-abli sa kalihukan ni Assistant Regio­nal Director for Operations Juanito C. Cantero. Gihangyo niya ang tanang partisipante nga magpamati pag-ayo isip pag-andam alang sa mga dili maayo nga kahimtang nga mahimong mahitabo ug alang sa pag-activate sa Quick Res­ponse Team.

Gidugang niya nga pinaagi niini, mas masabtan nila ang mandato sa Department sa paghatag og dugang suporta ug pagsiguro sa kaayohan sa mga pamilya ug indibidwal nga naapektuhan sa katalagman o emerhensya.

Ang panapos nga kalihukan gisugdan sa usa ka orientation sa risk resilience program ug sa Disaster Response Operations Management Information and Communications (DROMIC).

Ang mga partisipante nakadawat og komprehensibong pagtan-aw ug mga update sa pagpatuman sa Project LAWA at BINHI, o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency pinaagi sa nutritious harvest.

Ang mga empleyado usab nakakat-on sa pinasangkad nga DROMIC Guidelines aron mas masabtan ang kahulugan ug kamahinungdanon niini sa mga operasyon sa katalagman ug pagtubag.

Human niini, ang bag-ong set sa mga partisipante nagbuhat og educational tour sa Visayas Disaster Resource Center.

Sa panahon sa pagbisita, ang mga empleyado nakakita sa kaandam sa DSWD alang sa mga operasyon sa pagtubag, lakip na ang produksyon sa family food packs.

Ang DSWD Field Office 7, isip vice chair sa Disaster Res­ponse Cluster sa Regio­nal Disaster Risk Reduction and Management Council, nagpadayon sa pagpalig-on sa kaandam ug kahibalo sa iyang mga empleyado sa mga operasyon sa katalagman ug pagtubag.