DSWD 7 mitambong sa sisyon sa DRCC

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) pinaagi sa Disaster Response Management Division, nipahigayon og virtual conference alang sa iyang City and Municipal Actions Teams (C/MATs) sa March 20, 2024.

Kini nag-ulohan og “Enablement Session: Disaster Response Command Center (DRCC) and Disaster Response Operations Monitoring, Information, and Communications (DROMIC) Reporting Guidelines.”

Ang kalihukan nagtumong sa pagpatin-aw sa mga tahas ug responsibilidad sa C/MATs, pagpalambo sa ilang pagsabot sa bag-ong gilusad nga DRCC, ug paggiya sa cascade sa pagkolekta sa datos sa yuta subay sa DROMIC reporting guidelines.

Naglakip kini sa bug-os nga diskusyon sa operational structure sa DRCC sa DSWD Central Office ug sa pagsagop niini sa Field Offices, disaster incident monitoring procedures, ug pagsabot sa bag-ong indicators, specifications, ug enhanced guidelines sa DROMIC Reporting.

Sa iyang pangbukas nga mensahe, gidasig ni DSWD 7 Assistant Regional Director for Operations Juanito C. Cantero ang mga partisipante sa pagpangutana sa mga butang nga mahimo nilang gikabalak-an.

Gihangyo usab niya sila nga ipatuhop sa huna-huna ang mga nakat-unan, tungod kay dako kini nga kontribusyon sa ilang mga tahas ug responsibilidad isip mga representante sa field office sa natad sa ma­tag higayon nga adunay katalagman.

Samtang, sa pagpresentar sa katarungan sa kalihukan, si DSWD 7 Disaster Response Management Division (DRMD) Chief Lilibeth A. Cabiara nipresentar sa mapa sa estratehiya sa departamento.

Naghulagway sa giplanong lihok alang sa Sa Panahon ng Sakuna Buong Bansa Handa Project, nga usa sa ang mga estratehiya aron matuman ang iyang panan-aw ug mapatuman ang iyang misyon nga nakagamot pag-ayo sa kinau­yokan niini nga mga mithi sa Mapagkalinga, Matapat, ug Ma­agap at Mahusay.

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, ug mga kawani sa KALAHI-CIDSS sa nagkalain-laing local government units maoy naglangkob sa DSWD C/MATs. Sila ang gitawag mga foot soldier sa field office ug kasaligang tinubdan sa datos ug impormasyon sa panahon sa kalamidad ug kala­midad aron mas dali marespondehan. / PR