DSWD 7 nagpasalamat sa partners sa serbisyo

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII nagpasalamat sa ilang partners sa hiniusang paningkamot sa miaging tuig 2023.

“We very appreciate the partnership and support you gave for the past years,” matod ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero sa usa ka pamahayag.

Gihatagan pa niya og gibug-aton nga ang pasalig ug kaandam sa mga kauban niini nahimo’ng instrumento sa usa’g usa nga kalampusan sa pagtabang sa mga tawo sa ilang kinabuhi padulong sa positibo nga pagbag-o ug kalambuan.

Gidayeg ni Direktor Lucero ang mga kasosyo sama sa mga ahensya sa national government agencies (NGAs), local government units (LGUs), civil society organizations (CSOs), academe, media, ug pribadong sektor sa pagtabang sa departamento sa dakong tahas sa paghatag og social protection ug poverty-reduction isip solusyon alang sa mga kabos, naapiki ug mga biktima sa nagkalainlaing hitabo.

“We hope our partnership and solidarity will continue for us to be able to help our vulnerable sectors rise from their situation,” matod ni Director Lucero.

Siya niingon nga sa 2024, ang DSWD 7 mosugod sa laing panaw uban sa mga kasosyo o partners ug naglaum nga makamugna og empowered nga mga indibidwal ug komunidad pinaagi sa gipalig-on ug benepisyaryo-responsive nga mga interbensyon.

Ubos sa pagpangulo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, gibag-o sa ahensya ang ilang pasalig sa katawhang Pilipino pinaagi sa paghatag og lig-on nga serbisyo’ng katilingbanon nga makapahaum sa nag-usab-usab nga socio-economic landscape sa 2024.