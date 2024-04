DSWD 7 nakakuha og 5-star rating compliance sa DOE

Nakakuha ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7-Central Visayas og 5-star compliance rating atol sa pagpahigayon sa Spot Check for the Mandatory Implementation of Government Energy Management Program (GEMP) niadtong Mayo 31, 2022, sa Department of Energy ( DOE) personnel gikan sa DOE-Visayas Field Office.

Ang DOE niapud-apod og 12 ka LED lamp matag usa ngadto sa nasudnong ahensya sa gobyerno nga nakakuha og 5-star rating atol sa general assembly sa Association of Government Information Officers (AGIO-7) niadtong Marso 21, 2024, sa Cebu Grand Hotel.

Si Atty. Janet Padolina, hepe sa General Legal Services Division, DOE Central Office, ug hepe sa DOE-Energy Resource Development and Utilization Division, Visayas Field Office, Lourdes Arciaga, maoy nang-apud-apod sa LED lamps.

Ang spot-check nga aktibidad ubos sa Government Energy Management Program (GEMP) sa DOE.

Ang GEMP nagtumong sa pagpakunhod sa paggamit ug gasto sa enerhiya sa mga ahensya sa gobyerno pinaagi sa pagpauswag sa mga teknolohiya ug paggamit sa enerhiya nga madaginuton sa tanang mga pasilidad sa gobyerno.

Ang maong programa nag-require sa tanang buhatan sa gobyerno nga pakunhuran og 10% ang ilang konsumo sa kuryente ug gasolina.

Si Regional Director Sha­laine Marie Lucero nipasa­la­mat sa DOE sa pag-ila sa paningkamot sa DSWD 7 sa cost-saving measures alang sa epektibo ug madaginuton nga konsumo sa enerhiya.

“Akong giawhag ang tanan nga ipadayon ang Pagpakabana sa atong cost-saving measures aron makunhuran ang gasto sa enerhiya,” dasig ni Direktor Lucero ngadto sa mga kawani.

Ang DSWD 7 nakakuha og 5-star rating compliance atol sa spot check energy audit sa DOE. / PR