DSWD 7 nakig-uban sa mga botika, ospital

Ang ahensya nakigtambaya­yong sa Medicart Pharmacy, Dannes Pharmacy, Majesty Pharmacy, ug Garrod Inc., nga nagtanyag og mga tambal ug uban pang medical supplies, ug Orthopro Philippines Corp., nga naghatag og prosthesis services.

Dugang sa listahan mao ang Cebu Doctors Group of Hospitals, diin ang mga kliyente sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program mahimong makapahimulos sa nagkalain-laing mga medical goods ug serbisyo nga gitanyag sa Cebu Doctors University Hospital, South General Hospital, Mactan Doctors Hospital, ug North General Hospital.

Ang mga kliyente makadawat og tabang pinaagi sa medikal nga tabang sa AICS, nga nagdala og tabang alang sa pagpa-ospital, mga tambal, mga kagamitan sa pagtabang, ug mga hangyo alang sa mga pamaagi sa laboratoryo.

Si Regional Director Shalaine Marie S. Lucero, kinsa nangulo sa pagpirma sa mga kasabotan uban niini nga mga kasosyo, miingon nga ang departamento nakigtambayayong sa mga kauban gikan sa pribadong sektor aron masiguro nga ang tabang sa DSWD maabot sa daghang mga Pilipino.

“Following the directives of President Marcos through DSWD, we in Region 7 ensure that our services are accessible to more people, and that is through partnering with different institutions and private entities,” matod niini.

Pinaagi sa pakig-alayon, ang DSWD 7 maghatag sa mga kliyente sa AICS og mga guarantee letters alang sa mga accredited partners nga nagtanyag sa goods and services nga ilang gikinahanglan.

Ang guarantee letters naglangkob sa kantidad sa tabang base sa assessment. Ubos niini nga setup, ang DSWD direktang nagbayad sa ospital.

Ang DSWD pinaagi sa Crisis Intervention Section (CIS) diin gibutang ang AICS program, bag-o lang miuyon sa pakig-alayon sa 5 ka botika, 7 ka ospital, ug 2 ka laing medical service providers sa mutual nga obligasyon ug responsibilidad, sa tibuok rehiyon.

“We are truly blessed to have these partners commit themselves to partner with us in improving our service delivery to the people. This is a testament that DSWD cannot work alone without the help of other stakeholders,” dugang ni Lucero.

Uban sa medikal nga tabang, ang AICS naghatag usab alang sa paglubong, transportasyon, edukasyon, pagkaon, ug pinansyal nga tabang alang sa ubang mga panginahanglan sa usa ka indibidwal o pamilya nga adunay krisis.

Ang tabang medikal usa gihapon sa labing gipangita nga tabang sa AICS nga adunay 74,682 ka mga kliyente nga naka-avail niini sa unang semester sa 2024 diin adunay kapin sa Php 620.9 milyon nga kantidad sa tabang nga gipagawas na. / PR