DSWD 7 nangayo og suporta alang sa Walang Gutom Kitchen

Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 sa mga organisasyon ug mga miyembro sa komunidad nga mosuporta sa Walang Gutom Kitchen sa Cebu pinaagi sa pagboluntaryo ug pagdonar.
Sa usa ka pamahayag, giawhag ni DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero ang mga indibidwal ug organisasyon nga moboluntaryo ug modonar aron mapadayon ang operasyon sa Walang Gutom Kitchen sa Sugbo.
“Kami po ay nananawagan sa lahat ng gustong tumulong dito bilang server o cleaner, at sa mga nais mag-donate,” matod ni Lucero.
“Magpo-post po kami ng QR code sa aming Facebook page at sa website ng DSWD. Hintayin ninyo ang aking paliwanag tungkol sa buong proseso kung paano mag- donate at kung paano maging katuwang ang Walang Gutom Kitchen,” dugang niya.
Ang Walang Gutom Kitchen gilusad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hunyo 22, 2026.
Kini ang unang pasilidad gawas sa Metro Manila ug nagsilbing one-stop hub diin ang mga kabos ug huyang nga mga indibidwal ug pamilya makadawat og libre ug masustansiyang pagkaon ug makagamit sa mga programa sa social welfare, lakip ang Pag-abot Program ug Tara, Basa! Tutoring Program.
Sa pagkakaron, naghatag ang kusina og libre, init ug masustansiyang paniudto ug gilauman nga mapalapdan pa ang operasyon niini gikan sa alas 6:00 sa buntag hangtod alas 3:00 sa hapon, uban sa tumong nga makaserbisyo og 200 hangtod 250 ka pagkaon matag adlaw. / DPC