DSWD 7 nanginahanglan og volunteers para sa Walang Gutom Kitchen sa Sugbo

Nagkinahanglan og volunteers sa Sugbo ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 aron motabang sa pag-andam ug pagdalit og mainit ug sustansyadong pagkaon ngadto sa mga indibidwal ug pamilya nga nakasinati og grabeng kagutom pinaagi sa inisyatiba niining Walang Gutom Kitchen.
Matod sa ahensya sa usa ka publikong anunsyo, ilang gidasig ang mga indibidwal ug mga organisasyon nga ipahinungod ang ilang panahon ug talento sa pagsuporta niining community-based nga programa sa pagpakaon, nga naghatag og regular nga pagkaon sa mga sektor nga nanginahanglan.
“The Walang Gutom Kitchen in Cebu is looking for compassionate volunteers who are willing to share their time and talents in helping serve warm, nutritious meals to individuals and families experiencing involuntary hunger,” pamahayag sa DSWD 7.
Ang maong pasilidad, nga nahimutang sa Pier 4 sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo, kabahin sa paningkamot sa DSWD nga matubag ang kagutom pinaagi sa mga solusyon nga gipalihok sa komunidad ug aron sa pagpalambo sa pagboluntaryo sa mga indibidwal, organisasyon, ug mga kaabag nga pundok.
Gikan sa Hunyo 22 hangtod Hulyo 5, 2026, ang Walang Gutom Kitchen sa Sugbo nakadalit na og 3,317 ka libreng mga pagkaon sulod sa unang duha ka mga semana sa operasyon niini.
Ang mga interesadong moboluntaryo kinahanglan nga labing menos 18 anyos ang panuigon. Mahimo silang magparehistro nga nag-inusara o isip kabahin sa usa ka grupo pinaagi sa pag-fill up sa online volunteer registration form (forms.gle/BxYVdug5VqQGCFT67) ug pagpili sa ilang iskedyul ug assignment sa pagserbisyo. / DPC