DSWD 7 nangita sa ginikanan sa bata

Ang Reception and Study Center for Children (RSCC) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII, Camomot Franza Road, Katipunan St., Labangon, dakbayan sa Sugbo nanawagan sa publiko sa pagpangita sa inahan sa bata, o kaparentehan sa batang lalaki alyas Joseph Santino, nga may banabana nga usa pa ka-adlaw ang pangidaron, nga nakit-an ni Marivic G. Libron sulod sa simbahan sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Sitio Tangkong I, Mojon, Bantayan, Cebu kaniadtong July 2, 2023 sa alas 4:30 sa buntag.

Ang bata karon ipaubos sa legal nga proseso sa pagsagop (legal adoption), mao among gipangita ang iyang inahan ug mga kaparentehan ug ang ilang mga pagtugot.

Kon dili mopakita ang inahan ug mga kaparentehan sulod sa usa ka bulan, isang-at ang kaso sa bata ngadto sa DSWD Central Office alang sa Administrative Abandonment proceedings.

Kinsa kadtong dunay kahibalo sa maong kaso, palihug pakigkita sa RSCC Social Worker nga si Mrs. Timotea B. Gadapan sa opisina, RSCC, DSWD Field Office VII, Camomot Franza Road, Katipunan Street, Labangon, Cebu City o pagtawag sa 0918-6776928 or 09330489075 sa labing dali nga panahon.