DSWD 7 padayong mitinguha sa 24K benepisyaryo sa food stamp

Padayon ang paningkamot sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 sa Central Visayas aron ma-validate ug ma-enroll ang 24,647 ka panimalay sa Walang Gutom Program sa dili pa matapos ang tuig 2025.
Sumala sa ahensiya, kini nga inisyatibo nagtumong sa paghatag og tukmang tabang sa pagkaon ug pagpalig-on sa nutrisyon sa mga kabos nga pamilya sa rehiyon.
Sa pagkakaron, 8,544 ka panimalay ang na-verify ug na-enroll sukad sa pagsugod sa onboarding kaniadtong Disyembre 15, 2025, ug gilauman nga motaas pa ang numero samtang nagpadayon ang enrollment.
Ang mga bag-ong benepisyaryo gipili base sa Listahanan 3 dataset ug gihatagan og prayoridad ang mga lugar nga delikado sa kalamidad sama sa baha ug linog aron matabangan dayon ang mga naapektuhan nga pamilya.
Ang programa naghatag og P3,000 kada bulan sa pagkaon pinaagi sa EBT cards, samtang gipahigayon sab ang Nutrition Education Sessions (NES) ug mga productivity enhancement sessions aron matudluan ang mga benepisyaryo sa maayong pagkaon ug potensyal nga livelihood skills.
Sumala ni Undersecretary Eduardo Punay, suportado ang programa pinaagi sa pundo gikan sa Asian Development Bank (ADB) loan agreement ubos sa REFUEL Project.
Pinaagi sa Walang Gutom Program, daghang pamilya sa Central Visayas ang makabenepisyo sa siguradong pagkaon ug maayong nutrisyon nga usa ka dakong tabang sa pagpahugot sa kalig-on sa komunidad ug sa kinabuhi sa matag panimalay. / PR