DSWD 7, partners milagda og kasabotan alang sa SLP

“I would like to express my gratitude to our partners who accepted our invitation to provide an opportunity for our beneficiaries to experience transformation in their lives. This is a significant milestone, and we are thrilled you are part of it,” matod ni Lucero sa iyang welcome message.

Ang mga kaubang ahensya motabang sa pagpatuman sa SLP pinaagi sa pagtabang sa mga partisipante sa programa nga mapalig-on ang ilang mga kahanas, katakos, abilidad, ug kahinguhaan pinaagi sa pagbansay sa kahanas ug teknikal nga tabang aron mapauswag ang kahimtang sa socio-economic sa mga partisipante.

Lakip sa bag-ong kaabag sa pagpatuman sa SLP mao ang 16 ka gobyerno ug upat ka pribadong ahensya sama sa DSWD, Department of Agriculture (DA), Agricultu­ral Training Institute (ATI), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), National Irrigation Adminis­tration (NIA), Philippine Carabao Center (PCA), Fi­ber Industry Development Authority (FIDA), Cooperative Development Authority (CDA), Department of Trade and Industry (DTI), Natio­nal Anti-Poverty Commission (NAPC), Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Bohol Island State University (BISU), Cebu Technological University (C­TU), Negros Oriental State University (NORSU), ug Siquijor State College (SSC).

Pribadong partners mao ang Alturas Supermarket Corporation, BSIT International College, Holy Name University, ug University of San Carlos.

Kini nga kalihokan nakapahimuot dili lamang sa mga benepisyaryo sa programa apan lakip na sa mga kaubang ahensya pinaagi sa paghatag og tabang aron mapalambo ang kahimtang sa ekonomiya sa mga partisipante sa programa.

Matod ni Chloe Manlosa, chief of operations sa PCUP, nalipay sila nga nakita ang kamahinungdanon sa complementarity sa pagpanday sa dalan padulong sa paghiusa sa kusog aron dili mausik ang pundo sa kagamahan uban sa pag-abag sa katilingban.

“We will hold hands to help these associations improve their socio-economic status,” dason ni Manlosa.

Ang SLP nakahatag og P393,186,40 seed capital funds sa 24,427 ka partisipante sa programa sa tibuok rehiyon sa 2023.

Si Lucero nipasalig sa mga partisipante sa programa nga magsilbing ilang kamatuoran sa saad ug ang panagtambayayong aron mahatagan sila og maayong serbisyo.

Dugang ni Lucero nga ilang gipabati sa mga benepisyaryo ang ilang importansya tungod kay ania dinhi ang mga ahensya dili aron pagpalapad sa ilang tagsa-tagsa ka ahensya, kondili aron sa pagpalapad sa ilang serbisyo. / PR