DSWD 7, Rafi nagtambayayong

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) pormal nga nipirma sa ilang pakigtambayayong tali sa Ramon Aboitiz Foundation Inc. (Rafi) pinaagi sa memorandum of understanding (MOU) sa usa ka hotel sa dakbayan sa Sugbo niadtong Oktubre 23, 2023.

Ang duha ka mga partido nagkauyon nga magtinabangay sa pagpadayon sa mga proyekto, mga inisyatibo, ug mga kalihukan aron makab-ot ang positibo nga mga resulta sa lainlaing mga programa, ilabi na sa mga bahin sa pisikal nga kaayuhan, sosyal ug ekonomikanhon sulod sa tulo ka tuig.

Gipirmahan ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero ug Rafi Chief Operating Officer Riella Mae Christa Guioguio ang MOU. Nisaksi sila si DSWD Assistant Regional Director Juanito Cantero, Rafi Executive Director for Physical Well-Being Miraflor Enecio, ug Rafi Chief Communications, Advocacy, and Partnerships Estee Marie Punket.

Giila sa Rafi ug DSWD nga ang episyente ug epektibo nga paghatod sa mga serbisyo mahimo’ng posible pinaagi sa lig-on nga kolaborasyon, kooperasyon, ug koordinasyon sa ubang mga ahensya sa gobyerno, non-government organizations, ug uban pang institusyon ug stakeholders sa rehiyon.

Ubos sa kasabutan, ang physical well-being area naglangkob sa pagpalambo sa malungtarong environmental, technological, ug health-related nga mga programa aron makabenepisyo ang marginalized sectors sa katilingban.

Samtang, ang sosyal nga kaayuhan nakasentro sa pagpataas sa kahibalo ug pagpasalamat sa mga tawo sa ilang katakus nga makatampo sa pagpauswag sa katilingban ug pagpalambo sa ilang mga abilidad sa paghimo sa ilang mahinungdanon nga mga tahas sa paghimo’g desisyon sa socio-economic ug politikal ug ingon mga ahente sa pagbag-o sa katilingban, mga kalihukan niini nga programa.

Sa ekonomiya, nagtumong sa paghatag og gahom sa mga tawo sa mga komunidad pinaagi sa pagpakusog kanila ug paghimo sa socio-economic leverage ug mga oportunidad aron mapauswag ang ilang kinabuhi ug ang ilang kapasidad sa pag-apil sa mga mabungahon nga kalihukan sa negosyo.

Sumala sa gikasabutan, ang duha ka mga partido molugway sa propesyonal o teknikal nga kahanas, kagamitan ug/o pasilidad, ug human resources ngadto sa piho nga mga programa o proyekto nga pagakasabutan sulod sa sakop sa MOU.

Ang Rafi mogamit sa mga programa niini sa mosunod: biodiversity conservation and protection; edukasyon, pag-atiman, ug nutrisyon sa sayo nga pagkabata; kahibalo ug adbokasiya sa kanser; humanitarian disaster preparedness ug response; pagpalambo sa propesyonal ug estudyante; pagpreserba ug pagpasiugda sa kultura ug kabilin sa Sugboanon; pagpalambo sa edukasyon; ug micro-finance nga mga serbisyo ngadto sa kabus nga mga negosyante ug mga startup.

Sa iyang mensahe, si Lucero nagkanayon nga dako ang ilang pasalamat sa RAFI isip ilang partner, tungod kay iyang gipasabot nga gusto usab nila nga palapdan ang ilang mga kauban taliwala sa dakong mandato nga anaa kanila.

“With Rafi coming into the picture, I am very certain that we will be able to somehow make a dent not only in the face of poverty, disaster, or early childhood care and development but in all other aspects to be able to address the social issues that we are facing, particularly in Region 7,” matod ni Lucero.

Sa iyang bahin, si Rafi COO Guioguio nipadayag sa iyang pasalamat ngadto sa DSWD, ilabina kang Director Lucero ug Assistant Regional Director for Operations Juanito Cantero, sa paghatag kanila og kahigayunan sa paghimo ug pagpadako sa ilang epekto sa komunidad.

Ang RAFI usa ka non-stock, non-profit nga organisasyon nga nagpasigarbo sa kaugalingon nga arkitekto sa kausaban, nagpataas sa dignidad sa tawo pinaagi sa mga solusyon nga makahimo nga makab-ot ang mas taas nga lebel sa kaayuhan.