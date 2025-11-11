DSWD, Bohol LGU mitabang sa graduating 4Ps sa Job Fair ug Partnership Summit

Aron maseguro ang padayon nga paglambo ug kalig-on sa mga pamilya nga sakop sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), ang Bohol Provincial Government uban sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 nipahigayon sa usa ka Local ug Overseas Job Fair cum “Panagtagbo alang sa Paglambo sa Pamilyang 4Ps” (4Ps sa 4Ps) niadtong Nobiyembre 8, 2025, sa Bohol Provincial Capitol.
Ang kalihukan gipangulohan sa Bohol Employment and Placement Office–Public Employment Service Office (Bepo-Peso) ug DSWD diin gitun-an ang gahom sa panaghiusa pinaagi sa pagdala sa nagkadaiyang ahensiya sa gobiyerno ug pribadong kompanya aron matabangan ang graduating 4Ps households nga makakita og trabaho ug panginabuhian.
Kapin sa 769 ka 4Ps partner-beneficiaries gikan sa lainlaing lugar sa Bohol ang nitambong sa kalihukan.
Ang uban kanila nakapahimulos dayon sa mga oportunidad sa trabaho ug serbisyo nga makatabang sa ilang panginabuhi human sa programa.
Ang Nuat Thai Services Inc. adunay 17 ka 4Ps beneficiaries, samtang ang uban nagpadayon pa sa ilang mga interview sa nagkadaiyang employers.
Sa iyang mensahe, nipasabot ang Chief sa 4Ps Institutional Partnership Division nga si Khristina Umali sa importansya sa panaghiusa ug kumon nga tinguha sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino.
“Through convergence, we live through Bayanihan, where everyone works so that no Filipino family is left behind... To our 4Ps graduates, you are proof that with support and determination, transformation is possible,” matod ni Umali.
Napulo ug pito (17) ka employers ang nag-abli og lokal ug overseas nga trabaho, lakip na ang Alturas Supermarket, Bohol Quality, Concentrix, Nuat Thai, Task Us Bohol, ug uban pa.
Dugang pa, ang mga ahensiya sama sa Department of Trade and Industry (DTI), Department of Agriculture (DA), Technical Education and Skills Development Authority (Tesda), Department of Labor and Employment (Dole), Department of Information and Communications Technology (DICT), Social Security System (SSS), Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), Home Development Mutual Fund (HDMF) kon PAG-IBIG, ug Bank of the Philippine Islands (BPI) nagtanyag sab og serbisyo ug programa aron masuportahan ang mga pamilya sa ilang paglambo.
Gipakita sab sa DSWD Field Office 7 ang ilang mga programa sama sa Ayuda Para sa Kapos ang Kita Program (Akap) ug Sustainable Livelihood Program (SLP) aron mapalig-on ang ilang pangandoy sa malungtarong kalambuan ug kaugalingong kapasidad sa 4Ps households.
Sa tuig 2025–2026, gilauman nga 142,005 ka 4Ps households sa Central Visayas ang mamahimong graduates sa programa.
Ang “4Ps sa 4Ps” usa ka ehemplo nga pinaagi sa panaghiusa ug kolaborasyon, mahimong magiyahan ang mga pamilya gikan sa pagpaningkamot paingon sa kalig-on ug maayong kaugmaon. / PR