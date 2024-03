DSWD chief nakigtagbo sa mga kawani sa FO 7

Naghimo siya sa iyang pagbisita sa pagpaminaw aron makakuha og mga panabot gikan sa lainlaing field offices sa nasod aron mapauswag ang kinatibuk-ang operasyon sa ahensya.

Sa iyang pagbisita sa Sugbo, nisuroy siya sa field office ug nakighinabi sa mga kawani ug sakop sa Regional Management Development Committee (RMDC) sa DSWD 7.

Ang Kalihim nagpasalamat sa mga kugihang kawani sa ilang makanunayon ug walay puas nga suporta sa Departamento.

“I will go home tonight very happy to see your field office. You care about everything, and you do everything with extra love and extra care,” matod ni Gatchalian.

Sa iyang mensahe sa social media, ang Kalihim niingon nga nihimo siya sa pagsinati sa tour aron mawala ang mga kabalaka ug dayegon ang mga ‘Angels in Red Vests’ sa rehiyon, ang mga social worker, ug ang mga trabahante sa pagpalambo sa ilang kakugi nga ilang gihatag sa adlaw-adlaw.

Gidayeg usab niya ang regional director sa maayo kaayong performance sa rehiyonal nga buhatan sa paghatod sa mandato sa Departamento pinaagi sa pagpatuman sa mga programa ug serbisyo dungan sa pagsiguro sa limpyo ug hapsay nga pisikal nga buhatan.

“Field Office 7 is, if not the benchmark of what a regional operation should be,” matod sa Kalihim.

Sa wala pa siya nibisita sa rehiyonal nga buhatan, gipangulohan niya ang paglusad sa nasudnong kickoff ceremony alang sa usa sa mga inobasyon sa Departamento, ang Tara Basa! Tutoring Program sa pakigtambayayong sa Cebu City Government.

Ang programa usa ka reformatted educational assistance program sa Departamento nga nagtabang sa mga estudyante sa kolehiyo sa pagpadayon sa ilang edukasyon pinaagi sa pagtudlo sa mga estudyante sa publikong eskwelahan sa pagbasa.

Ni-courtesy visit sab siya kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia aron hisgutan ang posibleng panag-uban sa paghatag og hinabang sa katawhan sa Sugbo pinaagi sa nagkalainlaing social protection programs ug partnership tali sa lokal ug nasudnong kagamhanan, ilabi na sa social protection programs for persons with disabilities (PWDs).

Si Gatchalian nibisita usab sa Visayas Disaster Response Center (VDRC) sa Mandaue City aron susihon ang mga operasyon sa pag-repack sa mga food pack sa pamilya nga nagsilbi nga sentro sa disaster resource hub nga nag-feed sa mga bodega sa Visayas ug Mindanao field offices. , ingon man ang prepositioning sa relief goods sa partner nga LGUs sa mga sakop nga lugar niini. / PR