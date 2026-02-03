DSWD FO 7 mipasidungog sa mga retirado pinaagi sa Paghimamat Part 2

Gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 ang ikaduhang hugna sa Paghimamat, usa ka espesyal nga homecoming event nga gitumong sa pagpasidungog sa mga kanhi empleyado ug pagsuporta sa ilang transisyon ngadto sa malinawon ug makahuluganon nga pagretiro.
Gipasiugda ni Regional Director Shalaine Marie Lucero nga ang pagretiro dili katapusan, kondili usa ka bag-ong kapitulo sa pag-alagad sa nasod.
Iyang gidasig ang mga retirado nga ipadayon ang pagpaambit sa ilang kahibalo ug kasinatian aron makatabang gihapon sa komunidad sa lainlaing paagi.
Aron matabangan ang mga nanambong sa ilang bag-ong yugto sa kinabuhi, gipahigayon ang usa ka panel discussion nga naghatag og praktikal nga giya sa kahimsog ug kaayuhan sa mga senior citizen.
Si Ms. Jessica A. Silva sa PhilHealth Regional Office 7 nagtuki sa mga benepisyong medikal ug programa sa panglawas nga magamit sa mga retirado.
Si Nutritionist-Dietitian Romilene Padilla nipasiugda sa importansya sa balanse nga pagkaon ug adlaw-adlaw nga rutina alang sa lig-on nga panglawas, samtang si Dr. Maria Carmina Joyce Alferez sa Healthway Cebu Velez General Hospital naghatag og tambag sa proactive health management.
Gipasalamatan sab sa mga retirado ang maong inisyatiba pinaagi sa mensahe ni Ms. Marina Mendoza, usa ka kanhi empleyado sa Community Development and Welfare Services (CDWS) gikan sa Dumaguete City.
Sa iyang pamahayag, iyang gipadayag ang dakong pasalamat sa DSWD ug sa liderato sa ahensiya sa paghatag og padayon nga giya ug panaghiusa bisan human sa serbisyo.
Sa panapos, gipadayag ni Assistant Regional Director Tonyson Luther S. Lee ang dakong pagpasalamat sa mga retirado sa ilang sakripisyo ug kontribusyon sa publiko.
Ang kalihukan nagpamatuod sa misyon sa DSWD 7 nga magpadayon sa pag-atiman ug pagpasidungog sa mga kawani nga nag-alagad sa katawhan sa tibuok Central Visayas. / PR