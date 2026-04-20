DSWD FO7 padayon sa 4Ps registration

Sugod karong Abril, gipalig-on sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 (DSWD FO) 7 ang pagparehistro sa mga posibleng benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa mga probinsiya sa Bohol ug Cebu, gamit ang mas updated ug data-driven nga pamaagi sa pagpili sa mga kwalipikado.
Sumala sa DSWD FO 7, adunay 4,378 ka posibleng benepisyaryo sa Bohol ug 14,476 sa Cebu, nga nag-total og 18,854 ka panimalay alang sa rehiyon.
Kabahin kini sa nasudnong paningkamot nga makarehistro og kapin 493,000 ka bag-ong benepisyaryo sugod niining buwana.
Ang maong lakang nagsunod sa pagpatuman sa Republic Act No. 11315 o Community-Based Monitoring System (CBMS) Act, diin ang 4Ps opisyal nang Nigamit sa CBMS isip Standardized Targeting System (STS). Pinaagi niini, mas tukma ug sistematiko ang pag-ila sa mga new poor ug near-poor nga pamilya nga mahimong apil sa programa.
Gipasiugda ni Regional Director Shalaine Marie Lucero nga pinaagi sa paggamit sa updated nga lokal nga datos, maseguro nga ang ayuda sa gobiyerno moabot sa mga pamilyang tinuod nga nanginahanglan.
“Through the use of updated local data, we are making sure that government assistance reaches, through the 4Ps program, the families who truly need support,” matod niya.
Gikan sa listahan sa CBMS, ang mga pamilyang giklasipikar nga “poor” ug “near-poor” pagasusihon base sa socio-demographic criteria sa programa.
Lakip niini ang presensya sa mga buntis ug mga bata nga nag-edad 0 hangtod 18, ingon man ang mga pamilya nga nag-atubang og lainlaing kahimtang sa kalisod.
Hatagan og prayoridad ang mga pamilya nga daghang anak, adunay gagmay nga dependents nga nanginahanglan og padayon nga suporta sa panglawas ug nutrisyon, ug ang mga kabahin sa vulnerable sectors sama sa solo parents, persons with disabilities (PWDs), Indigenous Peoples (IPs), mga senior citizen nga nag-atiman sa pamilya, ug mga nagpuyo sa geographically isolated and disadvantaged areas (Gida).
Ang pagparehistro ginabuhat pinaagi sa organisadong community assemblies uban sa pakigtambayayong sa Local Government Units (LGUs), ilabi na sa mga lugar nga taas og poverty incidence.
Ang proseso naglakip sa pag-verify sa dokumento, pag-validate sa datos sa panimalay, assessment sa eligibility, ug identity authentication pinaagi sa Philippine Identification System (PhilSys) o National ID.
Aron mapadali ang proseso, gipahimutang ang one-stop shop sa mga registration site uban sa tabang sa mga partner agencies sama sa Philippine Statistics Authority (PSA), local civil registrars, health offices, ug uban pang ahensya. Dinhi, makakuha dayon ang mga pamilya sa gikinahanglan nga dokumento sama sa birth certificate ug valid ID.
Human makompleto ang registration, ang mga pamilya motambong sa orientation bahin sa benepisyo ug responsibilidad sa programa ug mopirma sa oath of commitment.
Lakip sa ilang gipanumpa ang tinuod nga paghatag og impormasyon, pagsunod sa health ug education requirements, ug kanunay nga pag-update sa ilang rekord.
“The registration process is designed to be transparent, organized, and supportive. We work closely with local government units to ensure that eligible families are properly assessed and assisted throughout the process,” dugang ni Director Lucero.
Kini nga padayon nga registration kabahin sa tumong sa programa nga mapadayon ang 3.5 million beneficiary target sa tibuok nasod samtang giseguro nga ang ayuda magpabiling gi-focus ug responsive sa nagbag-o nga kahimtang sa kakabos.
Samtang adunay mga benepisyaryo nga andam nang mo-graduate tungod sa ilang pag-uswag, ang pag-apil sa bag-ong mga kwalipikadong pamilya nagpaseguro nga ang programa magpadayon sa pagtabang sa mga labing nanginahanglan, ilabi na karong nagpadayon nga socio-economic nga mga hagit.
Ang 4Ps nagpabilin nga flagship human capital investment program sa gobiyerno nga naghatag og conditional cash transfers aron mapauswag ang panglawas, nutrisyon, ug edukasyon sa mga kabos nga pamilya, ug makatampo sa long-term poverty reduction. / PR