DSWD giawhag ang publiko di mohatag sa makililimos

Giawhag karon Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang publiko nga likayan ang paghatag ngadto sa mga makililimos hilabi na sa mga bata, homeless, ug indigenous people (IP) nga sagad makita sa mga kadalanan, hilabi na karon nga panahon sa holidays diin mosaka ang gidaghanon niini.

Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao namahayag sa usa ka media forum niadtong Huwebes, Nobiyembre 21, alang sa "responsable nga pagtabang" ug sa kamahinungdanon sa pagtabang niining mga huyang nga grupo aron masiguro ang ilahang kaluwasan ug kaayuhan.

“We do not want to dampen the Christmas spirit. Gusto pa rin po natin na magbahagi ng tulong, lalo na sa mga bata, but the responsible way is to remove them from the streets dahil sila po ay nalalagay sa risks o kinakaharap ang mga posibleng kapahamakan,” matod ni Dumlao.

Ang panawagan sa DSWD nahisubay sa Presidential Decree (PD) No. 1563, o ang Anti-Mendicancy Law, nga nagdili sa pagpakilimos ug street solicitation.

Imbes nga direktang mohatag og limos, giawhag ni Dumlao ang publiko nga suportahan ang organisadong mga paningkamot sama sa paghatag og regalo, feeding programs, medical missions, ug storytelling sessions, uban sa koordinasyon sa local government units (LGUs).

Aron mapanalipdan ang mga bata nga moapil sa mga kalihokan sa pagpamasko, matod ni Dumlao nga mahinungdanon ang paggiya sa mga ginikanan o tigbantay aron masiguro ang ilang kaluwasan.

Alang sa mga organisasyon nga nagplano og fundraising nga mga kalihokan pinaagi sa ca­roling, si Dumlao mipahinum­dom kanila sa pagkuha og solicitation permit gikan sa DSWD kon ang ilang tumong kay region-wide o sa tibuok nasod.

Alang usab sa mga lokal nga kalihokan, mamahimo nga mokuha og permit sa nagkadaiyang mga LGU.

“A solicitation permit ensures that fundraising activities are legal and do not exploit the generosity of donors or intended beneficiaries,” matod ni Dumlao.

Ang Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa pangulo sa City Anti-Mendicacncy Board nga si Lucelle Mercado miingon nga makuha sa mga mamaskuhay ang ilang permit gikan sa Office of the Mayor pinaagi ang Business Process Licensing Office.

Ang Anti-Mendicancy Ordinance sa dakbayan sa Sugbo nagdili sa street caroling ug ubang matang sa pagpakilimos sa dakbayan.

Ang ordinansa nagpatuman og P1,000 nga multa ug hangtod sa lima ka adlaw nga pagkabilanggo, o walo ka oras nga serbisyo sa komunidad, alang sa mga makalapas, diin ang korte ang modesisyon kon unsang silot ang ipahamtang.

Gidid-an usab ang mga street carolers ug makililimos sa pagsuroysuroy sa siyudad o pagkanta atubangan sa pribadong mga sakyanan ug pampublikong sakyanan sa mga intersection.

Ang tumong sa ordinansa mao ang pagpakunhod sa mga makililimos sa Dakbayan sa Sugbo ug pagtabang sa mga nanginahanglan nga mahimong magsalig sa ilang kaugalingon. / CDF