DSWD, LGU Dalaguete mas mipalig-on sa 4Ps

Ang pagtinabangay sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 ug sa Kagamhanan sa Munisipyo sa Dalaguete sa pagpatuman sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) maoy usa sa mga sukaranan sa social development sa munisipyo.

Kini nga panag-uban nagpakita sa usa ka gipaambit nga pasalig sa pagpataas sa kinabuhi sa mga kabus ug huyang nga mga pamilya aron makahimo og positibo nga pagbag-o padulong sa kaugali­ngon nga pagkatagbaw.

Ang panagtambayayong tali sa DSWD ug sa local government unit (LGU) Dalaguete nahimong pormal pinaagi sa pagpirma sa memorandum of agreement (MOA) niadtong Marso 23, 2012.

Kini nagpalig-on sa pasalig nga magtinabangay alang sa kaayohan sa kapin sa 3,000 giila ang mga panimalay sa 4Ps sa munisipyo.

Nagkadaiyang interbensyon ang gibag-o aron mapataas ang kinabuhi sa mga kabus nga pamilya lakip na ang Social Integration of the Low and Weak (SILAW) sa Paglaum program o Ray of Hope nga nagsuporta sa mga kabus nga pamilya nga mahimong self-reliant ug progre­sibo pinaagi sa scholarship ug skills training.

Ang Silaw sa Paglaum program giumol aron mataba­ngan ang mga kabus nga pamilya sa pagpaeskwela sa ilang mga anak ug mahatagan og educational assistance sama sa school supplies, scho­larship grant, ug provision sa authorized school contribution.

Ang LGU Dalaguete, ubos sa pagpangulo ni Mayor Ronald Allan Cesante, mihatag og bililhong suporta sa programa lakip na ang pagpalihok sa LGU resour­ces, logistical support sama sa office space, ug probisyon sa mga trabahante pinaagi sa pagkuha sa LGU Link aron madugangan ang mga kawani sa DSWD nga nadestino sa Dalaguete.

Ang Family Development Session (FDS), mahinungdanong bahin sa programa, diin ang mga benepisyaryo kinahanglan nga motambong sa usa ka binulan nga panahon nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo sa 4Ps partner-beneficiaries aron sila makabaton og bag-ong mga kahanas sa pagbuhat sa ilang mga tahas ug responsibilidad sa mga ginikanan, ilabi na sa panglawas, ug nutrisyon, edukasyon, proteksyon, ug psychosocial.

Sa pagkakita sa kamahinungdanon sa FDS, ang LGU Dalaguete nagmugna og Sangguniang Bayan Resolution No. 15-2015 agi’g suporta sa pagpa­higayon sa FDS pinaagi sa pagmugna sa FDS team.

Ang giila nga FDS team staff miagi sa usa ka capability building nga gipasiugdahan sa FDS focal person nga gitumong sa pagpauswag sa ilang mga kahanas ug kapabilidad isip subject matter experts.

Ang LGU Dalaguete nihatag usab og allowance sa transportasyon aron masiguro nga makabiyahe sila sa mga gitakdang lugar alang sa pagpahigayon sa binuwan nga sisyon.

Gawas sa allowance sa transportasyon, ang mga miyembro sa FDS team gihatagan usab og mga benepisyo lakip ang Social Security System, PhilHealth, ug Pag-ibig, uban ang inadlaw nga allowance nga P40.

Ang allowance gitipigan sa Dalaguete Employees Coope­rative (DAGEMCO) ug nagsilbi nga bonus sa mga miyembro sa FDS team atol sa pagbayad sa Mayo ug Disyembre.

Adunay 17 ka partner-be­neficiaries sa 4Ps sa Dalaguete ang nahatagan usab og desente nga puy-anan sa pinaagi sa Gawad Kalinga. /PR