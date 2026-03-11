DSWD manghatag og P5 mil nga hinabang sa mga drayber

Sugdan na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa sunod semana ang pagpanghatag og P5,000 nga pinansyal nga tabang ngadto sa mga drayber sa public utility vehicle (PUV) aron maibsan ang epekto sa sige og saka nga presyo sa lana.
Sa usa ka press conference, gipahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ang pag-apudapod alang sa mga drayber sa traysikol, dyip, taksi, bus, UV Express, ug transportation network vehicle services (TNVS) magsugod sa Metro Manila karong Martes, Marso 17, 2026.
“Ang utos ng ating pangulo ay nationwide so i-kick-off lang natin sa Metro Manila, pero sunod-sunod na yan (sa ibang regions). Hindi na yan magtatagal, one after the other mangyayari ho yan. Ang DSWD naman, may nationwide offices kami who will do the simultaneous payouts,” matod sa kalihim.
Gipahayag ni Gatchalian nga ang pundo kuhaon gikan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nga programa sa ahensiya nga adunay gigahin nga P60 bilyunes alang karong tuiga.
“Ang instruction ng ating pangulo, that is at our disposal. Ibig sabihin, nilinya na namin kaagad ang P30 billion para kung tatagal pa itong krisis sa gitnang silangan ay hindi ito magiging isang beses lamang, naka stand by na ang P30 billion handang handa na ang DSWD,” sumala pa ni Gatchalian.
“Nakakasa na rin ang mga mayors, this is a whole of government approach para masigurado natin na the poor the marginalized and the vulnerable, lalong lalo na ‘yung ating mga driver na mga apektado, ay hindi lumubog sa mga nangyayaring krisis sa gitnang silangan,” dugang niya.
Gipahayag ni DOTr Secretary Giovanni Lopez nga kapin sa 360,000 ka mga drayber, wala pay lakip ang mga
drayber sa traysikol, ang makapahimulos sa maong programa.
Ang mga lokal nga kagamhanan (LGU) kasamtangan pa nga naghiusa sa listahan sa mga kuwalipikadong drayber sa traysikol.
Matod ni Gatchalian, ang DSWD nakigkoordinar sab sa Department of Agriculture (DA) aron makahatag og pinansyal nga tabang ngadto sa mga mangingisda. / TPM /SunStar Philippines