DSWD miapudapod og 2.3M food packs sa mga apektado sa habagat

MANILA – Nakapang-apud-apod na ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) og kapin sa 2.3 ka milyunes nga family food packs (FFPs) sa mga pamilya ug indibidwal nga apektado sa bag-ohay lang nga mga bagyo, samtang nagmintinar sab kini og mga stock alang sa tropical depression Pilandok ug sa gikusgon sa habagat.
Sa usa ka TV interview sa Lunes, Agusto 31, 2026, nagkanayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ang pag-apudapod sa 2.3 ka milyunes nga FFPs maoy usa sa labing dako sa kasaysayan sa ahensiya.
“Isa yan sa pinakamalaki natin na paglabas ng family food packs in our history kasi parang halos apat na linggo ang pinag-uusapan, 2.3 million,” matod ni Gatchalian.
“At tuloy-tuloy kami kasi alam natin itong weekend naman medyo nasalanta na naman yung mga probinsya natin sa Central Luzon and portions ng NCR, may evacuees tayo,” dugang niya.
Sa pagkakaron, ang DSWD nagmintinar og 3,586,913 ka FFPs, 301,570 ka ready-to-eat food (RTEF) packs, ug 282,931 ka non-food items (NFIs) nga gipahimutang daan sa mga estratehikong lokasyon sa tibuok nasod.
Ang lapad nga pag-apudapod sa mga hinabang kabahin sa padayon nga operasyon sa pagtabang alang sa mga komunidad nga apektado sa mga bagyong Luis, Maymay, ug Neneng, ingon man sa bag-ong mga pagbaha sa Central Luzon ug pipila ka bahin sa National Capital Region. / PNA