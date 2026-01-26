DSWD mihatag og pinansyal nga tabang sa mga biktima sa Binaliw landslide

Nakadawat og pinansyal nga tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 – Central Visayas ang mga pamilyang apektado sa landslide sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Enero 20, 2026, pinaagi sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS).
Niabot sa 11 ka pamilya nga nawad-an og mahal sa kinabuhi ug adunay mga sakop nga naangol ang nakadawat og P10,000 matag usa isip bahin sa paningkamot sa DSWD nga maseguro ang kahimtang ug kaayuhan sa mga pamilyang naapektuhan sa insidente.
Gawas sa pinansyal nga tabang, gihatagan sab ang mga benepisyaryo og Family Food Packs (FFPs) aron maseguro ang pagkaon sa mga pamilya samtang nagpadayon pa ang ilang pagbangon gikan sa kalamidad.
Sa usa ka interbyu, gipadayag sa usa sa mga benepisyaryo ang iyang pasalamat sa tabang nga nadawat.
“Sakit kaayo ang nahitabo pero maskin sakit man, wala na man tay mahimo,” matod ni Carmen Rambo kinsa nawad-an og anak sa insidente.
“Nagpapasalamat gyud mi ninyo nga wala gyud mi ninyo pasagdi. Salamat kaayo sa inyong pag-anhi diri ug sa tabang nga inyong gihatag namo,” dugang pa niya.
Niingon si DSWD 7 Regional Director Shalaine Lucero nga andam gihapon ang ahensiya sa paghatag og dugang
nga tabang sa mga apektadong pamilya gawas sa pagkaon.
“Nakita namo ang kahimtang sa lugar ug ang DSWD nakahatag na og daling tabang sama sa ready-to-eat food, family food packs, ug food assistance pinaagi sa AICS. Andam sab ang ahensiya sa paghatag og uban pang serbisyo kon gikinahanglan,” matod ni Lucero.
Tumong sa DSWD nga mapalapdan pa ang tabang pinansyal ngadto sa 131 ka apektadong pamilya, lakip na ang mga pamilya sa mga namatay ug sa mga adunay nasamdan. / PR