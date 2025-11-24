DSWD milunsad sa PCRP aron lig-on, andam ang komunidad batok kalamidad

Mas lig-on ug mas andam nga komunidad ang tumong sa bag-ong proyekto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga gilunsad niadtong Nobiyembre 19, 2025, isip kabahin sa ika-20 tuig nga pag-alagad sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan - Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS).
Gipaila sa ahensiya ang “Panahon ng Pagkilos: Philippine Community Resilience Project (PCRP)” nga usa ka nasyonal nga inisyatiba nga nagtinguha sa pagpalig-on sa kahibalo sa komunidad sa participatory resilience planning ug pagpalapad sa access ngadto sa resilient investments sa mga lugar nga labing mahuyang.
Gipahigayon ang paglusad atol sa 2025 Annual Local Chief Executives Forum sa usa ka hotel sa Cebu City diin kapin 500 ka mayor ug lokal nga lider gikan sa lainlaing dapit sa nasod ang nitambong. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, uban sa Kalahi-CIDSS National Program Management Office, maoy nangulo sa opisyal nga pag-abli niini. Lakip sa selebrasyon ang paghatag og pasidungog sa mga lokal nga kagamhanan nga aktibong nisuporta sa community-driven development pinaagi sa Tatak Kalahi-CIDSS Awards.
Gipakita sab ang 20 ka tuig nga kalampusan sa programa pinaagi sa paglaunch sa Kalahi-CIDSS Coffee Table Book nga naglakip sa mga estorya sa kalig-on sa mga komunidad sa kabukiran, kabaybayonan, ug ubang lisod maabot nga lugar.
ANG PCRP
Ilawom sa PCRP, kwalipikado ang mga lungsod nga makapasar sa Local Government Unit (LGU) capacity assessment nga makadawat og dako nga suporta: P50 milyunes alang sa first hangtod third class municipalities ug P70 milyunes alang sa fourth ug fifth class municipalities.
Gikinahanglan sab ang 20 porsiyento counterpart contribution gikan sa LGU.
Gisuportahan sa World Bank, nagtinguha ang PCRP nga makaabot sa 500 ka lungsod nga adunay taas nga poverty incidence, peligro sa kalamidad, taas nga stunting rate sa kabataan, ug dakong populasyon sa indigenous peoples.
Ang proyekto nag-unang motutok sa pagbuhat og sub-projects sama sa mga pasilidad batok baha ug hulaw, water systems, retrofitting sa mga building, eco-friendly livelihoods, pre- ug post-harvest facilities, ug mga inisyatiba sa pagpanalipod sa ekosistema sama sa mangrove preservation ug eco-tourism parks.
TATAK KALAHI UG COFFEE TABLE BOOK
Gipaila sab ang “20-Year Journey” Coffee Table Book sa pakigtambayayong sa Ayala Foundation, samtang ang World Bank ug ubang development partners nipadayag pag-usab sa ilang padayong suporta.
Matod ni Atty. Bernadette A. Mapue-Joaquin, national program manager, nga ang kalig-on magsugod sa usa ka empowered nga komunidad, ug ang kalihukan nagtimaan sa pagsugod sa sunod nga yugto sa programa.
Ang maong adlaw natapos sa mga performance, networking, ug press conference uban sa mga opisyal ug partners. / PR