DSWD milusad og konsultasyon sa budget

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) nipahigayon og regional consultation uban sa civil society organizations (CSOs) alang sa 2025 proposed budget sa departamento gikan Oktubre 26-27, 2023 sa dakbayan sa Sugbo.

Gipangulohan sa Policy and Plans Division (PPD) sa DSWD 7, ang duha ka adlaw nga kalihukan nagtigom sa pipila ka kawani sa departamento ug mga representante gikan sa mosunod nga social welfare and development agencies (SWDAs).

Maglakip kini sa Central Visayas Network of NGOs, Gender Watch Against Violence and Exploitation, Parents REACH Foundation-REACH Learning Center, Inc., CFIC Brothers Foundation Inc., Juanito I. King Foundation Inc., Arms of Love Philippines, Inc., Enfants d’Asie ASPECA (Children of Asia ASPECA), Speech Language and Beyond Therapy Incorporated , Blessed Mother Josephine Vannini Home for the Aged Daughters of St. Camillus Inc., Shelterbox Operations Philippines, Inc., Glory Reborn Organization Inc., Ramon Aboitiz Foundation, Inc., Shepherd Arms, My Bonita Home for Girls, SOS Children’s Village, ug World Vision International.

Ang kalihukan nagpakita sa pasalig sa DSWD 7 sa open government partnership nga naghatag og luna alang sa pag-apil sa mga lungsoranon sa proseso sa budget.

Ang mga nasyonal nga ahen­sya kinahanglan nga mo­palapad sa constructive partnership uban sa CSOs aron ang DSWD budget makatubag sa mahinungdanon ug sector-focused nga mga panginahanglan nga matino pinaagi sa proseso sa konsultasyon atol sa tinuig nga pag-andam sa budget sa mga ahensya.

Kini nga tinuig nga kalihukan nagtumong sa paghatag og lugar sa mga CSO nga adunay hingpit nga mga diskusyon ug mga update sa mga proseso bahin sa pag-andam sa badyet.