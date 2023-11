DSWD mipasalig sa igong pundo nga hinabang atol sa kalamidad

Nipasalig ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII nga adunay igong supply isip augmentation support sa mga local government unit (LGUs) alang sa ilang disaster response operations.

Base sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center (DROMIC) Preparedness for Response Report no. 1 niadtong Nobiyembre 16, 2023, ang DSWD 7, adunay total stockpile nga 60,315 family food packs (FFPs) nga nagkantidad og P35.8 million.

Kini mao ang P19 milyunes nga balor sa non-food items (NFIs), ug P9.9 milyunes nga balor sa raw materials nga pwede mahimo og kapin sa 9,000 ka FFPs nga iapod-apod sa tibuok regional warehouses sa dakbayan sa Sugbo, Bohol, ug Negros Oriental.

Naglakip kini sa 37,865 ka mga FFP ug 9,204 ka mga NFI nga gipreposisyon sa 62 ka mga LGU. Sa ubos mao ang breakdown:

• Lalawigan sa Bohol: 8,092 ka FFP ug 2,786 ka NFI

• Cebu Province: 13,099 FFPs ug 5,374 NFIs

• Negros Oriental Province: 16,326 FFPs ug 848 NFIs

• Probinsiya sa Siquijor: 348 ka FFP ug 196 ka NFI

Ang mga baligya kay para sa relief augmentation sa mga pamilya nga naapektuhan sa kalamidad subay sa hangyo sa LGU.

Ang mga kawani sa DSWD 7 Disaster Response Management Division nagkompleto sa paghatod sa dugang mga butang ngadto sa mga estratehikong dapit nga daling maapektuhan sa katalagman sa amihanang Sugbo ug Negros Oriental.

Ang Field Office adunay standby fund nga P5 milyunes para makapalit og dugang hilaw nga materyales ug uban pang mga suplay alang sa mga operasyon sa pagtubag.

Sa laing bahin, ang DSWD Central Visayas adunay 121 ka mga kawani nga gibansay sa camp coordination and camp management (CCCM) ug 2,555 ka mga miyembro sa Quick Response Team nga nabansay nga magamit alang sa deployment kon gikinahanglan.

QUICK RESPONSE

Si DSWD-7 Regional Director Shalaine Marie S. Lucero niisyu og standby mode alert ngadto sa Quick Response Team.

Kini nga pagpagawas nagpakusog sa monitoring sa buhatan pinaagi sa LGU/field-based City ug Municipal Action Team (C/MATs) ug Social Welfare and Development (SWAD) Teams sa lainlaing probinsya sa ilang tagsa-tagsa ka Area of ​​Responsibility.

Kini nga mga kawani hugot nga makig-alayon sa ilang mga katugbang sa LGU, emergency responders, ug mga awtoridad.

Ubos sa Republic Act 10121, nailhan usab nga “Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010”, ang DSWD naglingkod isip bise chair sa Disaster Response Pillar ug nangulo sa paghatag sa mga pagkaon ug dili pagkaon, koordinasyon sa kampo ug pagdumala sa kampo , ug proteksyon sa internally displaced persons.