DSWD nag-andam na og mga pagkaon alang sa mga maapektuhan sa bagyo

Giawhag sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) niadtong Martes, Hulyo 7, 2026, ang publiko sa pagpangandam ug pakig-alayon og maayo sa ilang tagsa-tagsa ka lokal nga kagamhanan (LGUs) samtang ang Super Typhoon Bavi, nga tawgon sa lokal nga ngalan nga Inday, gilauman nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Atol sa usa ka pakighinabi sa radyo, si DSWD Disaster Response Management Group (DRMG) Head Assistant Secretary Irene Dumlao nagkanayon nga ang ahensiya nagpadayon sa pagpahinumdom sa publiko, ilabi na niadtong naa sa agianan sa bagyo, sa pagsunod sa mga pahibalo sa LGU, ilabi na sa dinalian nga pagbakwit.
“Ginagawa po itong mga paalala para sa paglilikas o preemptive evacuation para mapangalagaan kayo, maprotektahan kayo,” matod pa ni Dumlao nga tigpamaba sab sa DSWD.
Gipasalig ni Dumlao sa mga residente sa mga dapit nga maapektuhan nga ang mga rehiyonal nga buhatan sa DSWD andam nga mohatag og tabang, lakip na ang family food packs (FFPs), ready-to-eat food (RTEF), ug mga non-food items alang sa mga pamilyang namakwit nga anaa sa mga evacuation center.
“Makipagtulungan po tayo sa ating lokal na pamahalaan. Pumunta po tayo doon sa designated evacuation centers. Hindi ninyo kinakailangang mag-alala sa inyong kakainin o gagamitin sapagkat kami po sa DSWD ay nakahanda na magbigay ng suporta. Naka-preposition na po ‘yung aming disaster relief items at ‘yan po ay handang ipamigay sa inyo,” sumala pa ni Dumlao.
Ang DSWD nag-andam na og kapin sa 4.7 ka milyunes ka kahon sa mga FFP sa mga bodega sa tibuok nasod, uban sa kapin sa 360,000 ka pakete sa RTEF sa mga rehiyonal nga bodega ug mga dagkong pantalan. / PNA