DSWD nakatunol na og P163.8M sa apektado sa Bagyong Kristine

Gipahibalo sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) niadtong Sabado, Oktubre 26, nga nakapang-apud-apod na sila og P163.8 milyones nga kantidad sa hinabang alang sa mga rehiyon nga apektado sa Bagyong Kristine.

Sa maong kantidad, ang ahensya nagkanayon nga labing menos PHP69.23 milyones niini kantidad sa pagkaon ug non-food items ang nahatod sa rehiyon sa Bicol.

Ang ubang mga benepisyaryo naglakip sa Ilocos region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eas­tern Visayas, Zamboanga Penin­sula, Soccsksargen, Metro Ma­nila, Cordillera region, ug Caraga.

Sa Saturday News Forum sa Quezon City, si Special Assistant to the Secretary for Disaster Response Management Group (DRMG) Leo Quintilla niingon nga ang ahensya nakapagawas na og 277,579 ka kahon sa family food packs (FFPs) ug kapin sa 7,000 nga non-food items sa tanang rehiyon nga apektado ni Kristine.

Gitataw ni Quintilla nga sa wala pa moigo ang bagyo, giandam na sa DSWD ang kapin sa 2.1 milyones nga family food packs, diin 71,000 niini ang giandam na alang sa pag-apud-apod sa Bicol.

Dugang niini nga paingon na ang ilang ipanghatag nga tubig nga mainom ngadto sa mga nawagtangan og panimalay sa Bicol.

Mga pasado udto niadtong Sabado, ang DSWD, pinaagi sa tabang sa Philippine Air Force (PAF), nikarga og 700 ka mga galon nga tubig sa usa ka C-130 nga ayroplano sa Villamor Airbase.

Ihatod kini sa Bicol aron tabangan ang mga pamilya ug indibidwal nga naapektuhan ni Kristine, matod sa ahensya.

"Actually, the DSWD continues to innovate. So. right now, we have a new product. Ang tawag namin ay family filtration kit. Parang bucket lang sya na mayroong 0.1 na micron filter that can produce at least 1,200 liters a day," dugang ni Quintilla.

Pinaagi niini nga kit, matod ni Quintilla, ang mga pamilya ma­kasala sa kagaw gamit ang tubig sa uwan, sapa, o tubig sa mga a­­ta­bay aron magamit pang-inom.

“Ang strategy namin ngayon, is to allocate these sa ating mga evacuation centers na nangangailangan ng malinis na tubig."

Matod niini nga nakig-alayon usab ang DSWD sa mga apektadong local government units (LGUs) aron matabangan ang mga pamilya nga naguba ang mga balay ug nawad-an og panginabuhian.

"After the response, pumapasok na tayo sa early recovery at rehabilitation. So, una ang nawawala sa ating mga communities ay yung livelihood. So, the objective of early recovery is to restore livelihood sa family."

Sa pagkutlo ning balita, niabot na sa kapin sa P143 milyones ang danyos sa bagyo sa agrikultura ug gipaabot nga mosaka pa kini tungod kay anaa pa sa “rescue stage” ang gobyerno.

Gibanabana usab nga miabot na ang kadaot sa imprastraktura sa pito ka labing apektadong rehiyon og kapin P200 milyon. / PNA