DTI mipasalig nga way umento, presyo sa nag-unang palitunon

DTI Secretary Cristina Roque / Juan Carlo De Vela
Gipasalig sa Department of Trade and Industry (DTI) ngadto sa publiko nga walay usbaw sa presyo sa mga batakang panginahanglanon ug mga nag-unang palaliton sulod sa sunod nga 60 ka adlaw, human gideklarar ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang tibuok nasod nga ubos sa state of calamity.

Matod ni DTI Secretary Cristina Roque nga nagpabilin ang kalig-on sa presyo sa mga importanteng produkto ug daghan  ang mas ubos pa kaysa opisyal nga presyo nga gitakda sa DTI.

Gipahinumdoman niya ang publiko nga kanunay nga susihon ang website sa DTI aron mahibaw-an ang opisyal nga presyo sa mga batakang produkto ug aron maseguro nga ang mga tindahan nagsunod sa mga gitakda nga  presyo.

Naghatag sab si Roque og update sa presyo sa mga produkto alang sa Noche Buena,  nga nagpabilin sa samang presyo sa miaging tuig.

Giangkon niya nga dunay pipila ka brand ang nisaka ang presyo, apan gamay ra ug anaa sulod sa gitugot nga range.

Matod ni Roque, ang DTI padayon nga nag-monitor sa presyo sa mga produkto sa tibuok nasod aron maseguro nga ang mga negosyo nagsunod sa 60 ka adlaw nga price freeze.

Gipasaligan ni Roque ang mga konsumidor nga ang ahensiya nagpabilin nga nagmabinantayon aron mapugngan ang pagpahimulos sa pagsaka sa presyo, ilabi na nga nangandam ang mga pamilya alang sa panahon sa Pasko. / ABC 

