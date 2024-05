DTI: Price freeze sa Cebu province

Gipatuman na sa Department of Trade and Industry (DTI) ang price freeze sa basic necessities sa mga tindahan sa lalawigan sa Sugbo subay sa pagpaubos sa probinsya sa state of calamity.

Tuyo niini nga matabangan ang mga Sugboanon nga apektado sa krisis ug epekto sa El Niño.

Gimando sa DTI ang pagpatuman sa price freeze sulod sa 60 ka adlaw diin gitahasan ang mga negosyante nga motuman sa maong lagda.

Ang mapakyas sa pagtuman niini mag-atubang og silot hangtod sa P1 milyon o pagkapriso sulod sa 10 ka mga tuig.

Subay sa price list sa DTI, anaa gihapon sa P19.50-P20.50 ang presyo sa sardinas; anaa usab sa P7.25-P9.20 ang presyo sa instant noodles, moabot sa P42.00-P64.75 ang presyo sa gatas ug P6.50-P40 ang presyo sa kape.

Ang tubig nga mainom anaa sa P6-P90 ang presyo magdepende sa gidak-on.

Lakip usab niini ang presyo sa sabon panglaba nga anaa sa P17-P25.

Nanawagan ang buhatan sa DTI sa mga consumer nga isumbong o motawag sa (032) 253-2631 or 255-7082 local 301 kon ugaling dunay mga tindahan sa lalawigan sa Sugbo nga wala mosunod sa lagda. / ANV