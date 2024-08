Du Plessis nakadepensa sa UFC title

Nanglupad nga body hits ang niigo kang South African Dricus du Plessis sulod sa upat ka rounds, apan wa kini nakatay-og sa kampiyon.

Nakuha gihapon ni Du Plessis (22-2) ang uwahing katawa pinaagi sa submission kontra Israel Adesanya aron depensahan ang middleweight championship sa UFC 305, Agusto 18, 2024 (PH time).

Ang left hook nga gisundan og tulo ka right punches maoy nagpatumba ni Adesanya og naghatag sa higayon kang du Plessis nga mabuhat ang choke hold.

Napuguos ang Nigerian-born New Zealander nga si Adesanya sa pag tapout 3:38 sa ikaupat nga hugna.

“This man is the king of getting back up,” paghulagaway ni Du Plessis kang Adesanya, “I’m still alive, that’s a bonus.

“I came here to die for this belt and to take a life. I’m still champion, baby,” dugang niini.

Mao kini ang ikatulong higayon nga gipilde sa South African ang iyang challenger para sa middleweight division, ug ikaduha karong tuiga human siya makadaog batok Sean Strickland niadtong Enero sa UFC 297. / RSC