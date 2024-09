Dubois gipakamang si Joshua sa title match

Brutal nga knockout sa ikalimang round, ang gibuhat ni Daniel D­u­bois kang An­tho­ny Joshua atubangan sa 96,000 fans sa Wembley Stadium, London, sa ilang world heavy­weight title match kagahapon, Septiyembre 22 (PH time).

Nadepensahan ni Dubois ang Inter­natio­nal Boxing Fe­deration (IBF) hea­vy­weight title sa do­minante nga paagi.

Gipahalok ni Dubois sa salog si Joshua katulo kahiga­yon: sa first round, third round ug sa fifth round nga maoy mitapos sa duwa.

“Are you not entertained?” siyagit ni Dubois sa fans human niya ma-legitimize ang status nga heavyweight title holder.

Nakuha sa 27-anyos nga si Dubois ang IBF title tulo ka buwan ang milabay human kini gibakante ni Oleksandr Usyk.

“This is my time, my redemption story,” batbat ni Dubois “I’m not going to stop until I reach my full potential.”

Tungod sa iyang gipakita nga performance, posibli nga mahatagan kini og oportunidad nga makontra ang makadaog sa rematch ni WBA, WBC ug WBO champion Oleksandr Usyk ug Tyson Fury.

Misaka ang record ni Dubois sa 22-2, 21 KOs, samtang si Joshua natagak sa 28-4, 25 KOs. / RSC