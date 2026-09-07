Dugang 12 ka mga doktor ipakatap sa probinsiya

Gihangop ni Gobernador Pamela Baricuatro ang 12 ka mga doktor nga naglangkob sa unang batch sa Practice-Based Residency Training Program (PBRTP) isip mahinungdanong lakang sa pagpauswag sa mga programa sa panglawas sa Probinsiya sa Sugbo.
Ubos sa maong programa, ang mga doktor mopaubos sa upat ka tuig nga Family Medicine residency nga ipakatap sa mga district ug provincial hospitals. Kini gipatuman pinaagi sa pakigtambayayong sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) Department of Family and Community Medicine ug Department of Health (DOH) Central Visayas.
Pinaagi sa maong inisyatiba, maseguro ang mas komprehensibo ug epektibong pag-atiman sa mga pasyente sa nagkalainlaing lungsod ug siyudad. Tumong sa kagamhanan nga sa mosunod nga mga katuigan, modaghan pa ang mga doktor nga moabag aron maseguro ang dekalidad nga serbisyo medikal alang sa matag Sugboanon. / ANV