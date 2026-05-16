Dugang 15 ka nurses gipakatap sa health centers sa Lapu-Lapu

Gilauman nga mas moarang-arang pa ang serbisyong panglawas sa Lapu-Lapu human opisyal nga gipakatap ang dugang 15 ka mga nurse gikan sa Department of Health (DOH) 7 ngadto sa mga barangay ug mga health center sa tibuok siyudad.
Kini nga pagpakatap gianunsyo ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan human sa gipahigayon nga courtesy visit ni DOH 7 Director Joshua Brillantes niadtong Martes, Mayo 12, 2026.
Sumala ni Chan, ang maong mga bag-ong nurse motutok sa mga programa sa panglawas nga nakabase sa komunidad, ilabi na sa edukasyon sa panglawas , pag-atiman sa inahan ug anak , pagpabakuna , ug pag-monitor sa mga sakit nga dili makatakod.
Dugang niya, kini nga inisyatiba nagtumong sa pagpaduol sa mga importanteng serbisyong medikal ug giya ngadto sa mga lumulupyo diha mismo sa grassroots level o sa kinaubsang bahin sa komunidad.
Matod sa Lapu-Lapu City Information Office, duna puy gipakatap ang DOH 7 nga usa ka pharmacist, usa ka health administrator, ug duha ka encoder aron mosuporta sa mga serbisyong panglawas sa level sa barangay.
Kining mga dugang nga personnel ipang-destino sa nagkadaiyang barangay health center ubos sa programang PuroKalusugan, usa ka inisyatiba sa panglawas alang sa komunidad nga gipatuman pinaagi sa City Health Office.
Ang PuroKalusugan usa ka programa sa DOH nga nagdala sa mga nag-unang serbisyong panglawas direkta ngadto sa mga purok sa komunidad aron mapalambo ang pag-access niini.
Naghatag kini og libreng konsultasyon, mga tambal, ug bakuna, ilabi na alang sa mga kabus nga pamilya, aron matabangan ang pagsumpo sa mga sakit. / DPC