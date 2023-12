Dugang 2 ka IT parks tukuron sa Cebu City

Usa ka pribado nga kompaniya nisugyot sa pag-develop sa duha ka information technology (IT) parks sa dakbayan sa Sugbo, nga makamugna og mga trabaho sa dili mominos 15,000 ka mga empleyado kon mahuman na.

Atol sa executive session sa Cebu City Council niadtong Miyerkules, Nobiyembre 29, 2023, si Stephanie Lopez, resident manager sa Robinsons Land Corp. (RLC), nipresentar sa ilang plano nga magtukod og duha ka IT parks: ang usa sa Pope John Paul II Avenue sa Barangay Mabolo ug laing usa sa Cebu South Coastal Road sa South Road Properties (SRP).

Matod ni Lopez nga plano sa RLC nga tukuron ang duha ka mga proyekto sa mosunod nga tulo ngadto sa lima ka mga tuig.

Matod niya nga ang sa Mabolo maka-accommodate og dili mominus 30,000 square meters nga office spaces nga adunay 22 ka andana, samtang ang sa SRP mohatag og 50,000 square meters nga office spaces nga adunay 17 ka andana.

Matod niya, ang Mabolo IT Park mobarug sa 3,171-square-meter nga lote samtang ang Robinsons SRP IT Park mobarog sa 30,000-square-meter nga lote. Ang duha ka proyekto gituyo alang sa business process outsourcing (BPO) firms.

Ang RLC nanag-iya og tulo ka ektarya nga lote sa SRP, tabok sa Nustar Resort and Casino.

Sa pakighinabi niadtong Miyerkules, si Cebu City Councilor Jocelyn Pesquera, chairman sa committee on tourism, niingon nga makaayo ang mga proyekto tungod kay makapalambo kini sa ekonomiya sa dakbayan.

Si Pesquera niingon nga ang mga Sugbuanon dili na kinahanglan nga mo-abroad aron makakuha og trabaho, gipasiugda nga ang mga proyekto naghatag og kasiguruhan nga mga oportunidad sa trabaho alang sa mga bag-ong gradwado.

Atol sa sisyon, si Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa committee on infrastructure, nangutana bahin sa kinatibuk-ang luna nga maokupar sa mga edipisyo alang sa duha ka proyekto, ug kon na-incorporate na ba ang drainage system.

Si Engineer Solomon Poro II, RLC project management team head, niingon nga ang Mabolo project mookupar lang og 2,100 square meters, samtang ang SRP project mookupar og 4,600 square meters. Siya niingon nga ang drainage system naapil na sa mga detalyadong disenyo sa engineering.

Si Lopez miingon nga ang duha ka proyekto irehistro sa Philippine Economic Zone Authority (Peza) aron madugangan ang ilang pagkadani sa mga multinational nga mga kompaniya.

Siya nidugang nga isip kabahin sa mga paningkamot sa pagpadayon niini, ang duha ka mga proyekto marehistro usab sa mga sertipikasyon sa green building, nga mahimong maglakip sa Excellence in Design for Greater Efficiencies (Edge) o Leadership in Energy and Environmental Design (Leed).

Gipahinumdoman ni Pesquera ang mga opisyal sa property firm nga kinahanglang mosunod sila sa ordinansa sa Siyudad kalabot sa water retention ponds, nga nag-ingon nga walay tubig nga mogawas gikan sa property.

Nalista sa Peza ang 35 ka IT parks, buildings ug centers nga nag-operate sa Cebu, Man­daue ug Lapu-Lapu city nga gihiusa sa tuig 2017.