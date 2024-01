Dugang 442 ka polis alang sa seguridad sa Sinulog

Nadugangan ang kapin sa 3,000 ka mga polis gikan sa lainlaing mga probinsya sa Central Visayas nga gitahasan nga mobantay sa seguridad sa mga kalihukan sa Sinulog 2024.

Kini human ang 442 ka mga police officer nga gipaubos sa mandatory schooling sa Regional Training Center (RTC) sa Barangay Jugan, lungsod sa Consolacion gi-augment sa Cebu City Police Office (CPPO).

I-deploy sila sa relihiyusong kalihukan sama sa Walk with Mary, Solemn Procession hangtod na sa Sinulog Prand Parade ug Ritual Showdown sa South Road Properties (SRP) sa Dominggo, Enero 21, 2024.

Ang augmentation force kasamtangan nga gipahiluna sa Zapatera Elementary School sa Barangay Zapatera, dakbayan sa Sugbo.

Si Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa CCPO, nihatag og giya sa maong mga polis kon unsay ilang buhaton kon ipakatap na sa kadalanan, ilabi na sa rota sa Sinulog grand parade.

Usa sa mando nga gihatag ni Dalogdog nga kinahanglan nga alerto kanunay, dili magduwa sa ilang cellular phone aron dili mahisama niadtong police patrolman nga nasakpan nga nagduwa og Mobile Legend (ML) nga tungod ani gipalabay sa gawas sa isla sa Sugbo.

“Be alert and be vigilant at all times, naa man guy naka deploy nga during their deployment nag dula-dula og koan basin gi laay ba, mao nang nag dulag ML para pampalipas sa oras. It so happened nga na agi-an ni RD. Kon malabyan ka ni RD, kuhaon imong pangalan ug i-assigned ka sa pinaka layo nga assignment,” matod ni Dalogdog.

Lakip sa awhag ni Dalogdog sa maong mga polis nga labing maayo nga makighinabi og mga tawo sa iyang palibot aron masayod siya unsay mga problema nga angay nga hatagan og pagtagad.

Giangkon ni Dalogdog nga wala silay nadawat nga hulga ning nagkaduol na ang Sinulog grand parade apan bisan pa niini, nanawagan sila sa publiko nga tabangan sila sa pag-monitor sa palibot.

Gawas sa mga polis sa RTC, nangabot usab ang laing gatusan ka mga personnel sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB 7) gikan sa kampo sa lungsod sa Sibonga.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, nga andam na sila bisan pa nga dunay dako’ng hagit nga nagpaabot kanila sa SRP nga mao ang kainit sa adlaw o ang pag-uwan.

Bahinon sa CCPO ang pag-deploy sa mga polis sa lainlaing events aron dili mahago kaayo ug mahimo’ng mas epektibo sa ilang serbisyo.

Tungod niini, gipasalamatan ni Rafter ang PRO 7 nga gihatagan sila og daghang mga polis, lakip na ang abag sa simbahan ug Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa pagkaon gikan sa buntag hangtod na sa gabii.