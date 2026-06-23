Dugang 6 ka armas ni Dela Rosa, gitahan

Gikustodiya sa Philippine National Police (PNP) ang laing unom ka mga dugang armas nga rehistrado ubos sa ngalan ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa, hinungdan nga miabot na ngadto sa 26 ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga armas nga naturn-over human gikanselar ang iyang License to Own and Possess Firearms (LTOPF) ug mga rehistrasyon sa armas.
Sa usa ka pamahayag, ang PNP miingon nga ang unom ka armas boluntaryong gitugyan niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026 sa legal nga representante sa senador didto sa iyang pinuy-anan sa Silang, Cavite.
Ang pag-turnover sa mga armas gipasiugdahan sa mga personahe gikan sa PNP Firearms and Explosives Office (FEO), Regional Civil Security Unit 4A, ug lokal nga kapolisan.
Nadawat ang maong mga armas alang sa temporaryong paghipos subay sa gilatid nga mga pamaagi ug proseso.
Kini nga serye sa pagtuman nagsunod sa pagturn-over sa 20 ka mga armas niadtong Hunyo 11 didto sa Davao City.
Taliwala sa 26 ka armas nga anaa na karon sa kustodiya sa polis, ang mga awtoridad wala pa makakuha sa nahabiling mga armas nga nalakip sa kamanduan sa pagbawi, diin naglambigit kini sa kinatibuk-ang 117 ka mga armas nga rehistrado ubos sa ngalan ni Dela Rosa.
Matod sa PNP, ang pagpatuman sa revocation order kabahin sa ilang pasalig alang sa “makanunayon ug patas nga pagpatuman sa mga balaod ug regulasyon sa armas.”
Gipasiugda ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. nga ang organisasyon sa kapolisan magpadayon sa pagpatuman sa balaod samtang nagtahod sa mga katungod sa tanang nalambigit nga habig.
“The Philippine National Police remains committed to carrying out its mandate in accordance with the law and established procedures. We will continue to perform our duties professionally, fairly, and with respect for the legal rights of everyone involved,” matod ni Nartatez.
Ang pagbawi sa lisensya ug rehistrasyon sa armas ni Dela Rosa nahitabo pipila ka semana human sa pagkumpirma sa International Criminal Court (ICC) nga nagpagawas kini og warrant of arrest batok sa senador may kalabotan sa giingong mga krimen batok sa katawhan (crimes against humanity) nga nalambigit sa kampanya batok sa ilegal nga droga sa administrasyong Duterte.
Ang warrant gipahibalo na sa publiko niadtong Mayo 2026.
Sumala sa ICC, adunay igong basehan sa pagtuo nga si Dela Rosa—isip kanhi hepe sa Philippine National Police ug usa sa mga nag-unang arkitekto sa gubat batok sa droga sa gobyerno—niapil sa usa ka hiniusang plano nga giingong miresulta sa mga ilegal nga pagpatay tali sa tuig 2016 ug 2018.
Human sa paggawas sa warrant sa ICC, ang National Bureau of Investigation (NBI) nihangyo sa pagkansela sa mga lisensya ug rehistrasyon sa armas ni Dela Rosa, dungan sa pagkutlo sa mga protocol nga nag-isip sa mga tawo nga adunay warrant of arrest nga posibleng “armado ug delikado.” /TPM/SunStar Philippines