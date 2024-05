Dugang 7K cu. meters ma-supply sa Luyang

Nahibalik sa bilanggoan ang usa ka ex convict human masikop sa buy-bust nga na sakmitan sa gi dudahang shabu nga mo timbang sa 75 gramos nga may standard drug price nga 510,000.00. ka pisos.

Ang malampuson nga buy bust operation na hitabo alas 2:00 sa kadlawon Mayo 11, 2024 samay Brgy. Mohon, lungsod sa Sogod, Sugbo nga ang suspek subject nga giilang High Value Individual nga drug pusher mao si Ricardo Montebon Certifico, ex-convict, 39, ulitawo taga Brgy. Mohon.

Ang panag hiusang pwersa saka pulisan sa PIU/PDEU, CPPO nga gipa ngulohan ni PLT VALMYR ANTON C TABIAN under the direct supervision ni PLTCOL ANTONIO G ANANAYO, JR ang hepe sa PIU/PDEU ug sa Sogod MPS, saka manduan ni PCOL PERCIVAL R ZORRILLA, ang Provincial Director, CPPO ug sa koordinasyon sa PDEA7.

Ang suspek gi buy bust ug ang under cover police nag gamit kini ug bogus money nga 15 Mil ka pisos nga gi pa ibabwan ug usa ka 500 pisos nga original money bugti sa usa ka medium size nga pakite sa shabu.

Sa dihang na dakpan ang suspek na kuhaan pa gayud kini sa iyang posisyun ug 9 ka medium size nga pakite sa gituhang shabu, ug usa ka large size nga pakite sa gituhang shabu.

Ang pipila ka mga tinubdan sa surface water nagpabilin nga operational, lakip na ang Jaclupan wellfield sa Talisay City nga nagprodyus na karon og 6,669 cubic meters matag adlaw, gikan sa naandan nga 30,000 cubic meters.

Dugang pa, ang Lusaran Hydro sa dakbayan sa Sugbo, nga nagserbisyo sa Barangay Busay ug Pit-os, naghatag lang og 6,840 cubic meters, mikunhod gikan sa standard nga 30,000 cubic meters.

Ang Luyang River lamang sa lungsod sa Carmen ang nagpabilin nga wala maapektuhi sa hulaw, nga nagmintinar sa makanunayon nga output nga 34,857 cubic meters kada adlaw. / KJF