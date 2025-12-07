Dugang ambulance drivers gikinahanglan sa Probinsiya

Padayon nakaapekto sa 16 ka probinsiyal ug district hospitals sa Sugbo ang mga paglangan emergency ug patient transport services tungod sa kakuwangon sa mga ambulance driver hinungdan nga nilihok ang Provincial Government aron masulbad ang problema.
Sa usa ka pahayag gikan sa public information page sa Probinsiya sa Cebu niadtong Sabado, Disyembre 6, 2025, atol sa ikaupat nga panaghugpong sa Provincial Health Board niadtong Disyembre 3, 2025, ang mga hospital chief nitaho kang Gobernador Pamela Baricuatro nga ang limitado nga kawani maoy nakababag sa ilang kapabilidad sa pagtubag dayon sa mga emergency, hilabi na kon ang tanang drivers gipakatap sa Cebu City aron mag-transfer og mga pasyente sa tertiary hospitals.
Usa ka inventory nga gipresentar sa panaghugpong nagpakita nga ang mga ospital sa probinsiya adunay average nga lima ka ambulance drivers matag usa, samtang ang mga district hospital nag-operate nga adunay tulo ngadto sa upat ra — gidaghanon nga giingon sa mga chief nga dili igo, hilabi na sa hilit nga mga dapit.
Si Provincial Budget Officer Danilo Rodas nipasalig sa mga hospital administrator nga ang pundo gigahin na aron madugangan ang mga posisyon sa ambulance driver.
Matod niya, ang mga ospital mahimong mohangyo og dugang personnel pinaagi sa usa ka special request sa Office of the Governor.
Ang Kapitolyo karon nangita og mga paagi aron palig-unon ang mga serbisyo sa ambulansiya sa upat ka probinsiyal ug 12 ka district hospitals niini. / CDF