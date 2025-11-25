Dugang classrooms gisugyot alang sa SUCs aron makadawat og daghang mga estudyante

Niingon si Senador Sherwin Gatchalian niadtong Martes, Nobiyembre 25, 2025, nga ang mga state universities and colleges (SUCs) makabenepisyo gikan sa gisugyot nga P8.6 bilyunes nga badyet alang sa pag-upgrade sa ilang mga imprastraktura nga makapalapad sa ilang kapasidad nga makadawat og mas daghang kuwalipikado nga estudyante.
Matod ni Gatchalian nga tungod sa isyu sa kapasidad sa SUCs, labing minos 168,493 ka mga estudyante ang wala dawata bisan og kuwalipikado sila.
Sa usa ka pamahayag, giawhag ni Gatchalian ang SUCs nga mag-focus sa pagdugang sa ilang academic capacities nga naglakip sa pagtukod og mas daghang classrooms ug uban pang pasilidad.
“Sa ilalim ng naturang pondo, mas bibilis ang pagtatayo ng mga silid-aralan at iba pang mga pasilidad upang mas marami pang kabataang Pilipino ang mabigyan ng pagkakataong makapasok sa kolehiyo,” matod ni Gatchalian.
“Layunin nating palawakin hindi lang ang mga gusali, kundi pati ang mga pangarap ng bawat estudyanteng nagnanais magkaroon ng mas magandang kinabukasan,” dugang niya. / PNA