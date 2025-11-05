Dugang mga duwa gisuwag sa Cesafi

Tungod sa wala damhang mga panghitabo, nakadesisyon ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) nga ipang-uswag ang tanang nakatakda nga mga duwa sa basketball sulod ning semanaha sa Cebu Coliseum.
Sa sayo pa, si Commissioner Felix Tiukinhoy Jr. niuswag nang daan sa mga duwa niadtong Martes, Nobiyembre 4, 2025, tungod sa paghaguros sa bagyong Tino, nga naghatod og grabeng pagbaha sa nagkadaiyang mga lugar sa Pronbinsya sa Sugbo.
Nakagawas na man tuod ang bagyong Tino sa Philippine Area of Responsibility (Par) apan nakadesisyon ang kadagkuan sa Cesafi nga ipang-uswag sab ang nakatakdang mga duwa karong Huwebes, Nobiyembre 6, apil na karong Sabado ug Dominggo, Nobiyembre 8 ug 9.
Gipasabot ni Deputy Commissioner Danny Duran nga kini gumikan sa hangyo sa kadaghanan sa mga tunghaan kay tungod sa bagyong Pino, wala pa nakabalik ang ubang mga magduduwa niini gikan sa probinsya nga nagsaulog sa Kalag-kalag.
“Nihangyo man gud ang mga eskuwelahan kay wala pa nakabalik ang uban nilang players gikan sa Kalag-kalag tungod aning bagyo,” matod ni Duran.
Gawas pa, gipasabot ni Duran nga aduna sab gikataho nga posibleng aduna'y laing bagyo nga mohamag sa nasod sugod karong Biyernes nga gitawag og “Uwan”, nga giingong usa ka super typhoon.
Mobalik ang aksyon sa basketball karong Nobiyembre 10.
Gawas sa basketball, matod ni Tiukinhoy nga giuswag sab ang mga duwa sa volleyball karong semanaha ug mobalik kini karong Nobiyembre 15. / ESL