Dugang opurtunidad sa panarbaho sa Balamban

Dugang opurtunidad sa pa­narbaho sa West Cebu Estate sa lungsod sa Balamban, kasadpan sa lalawigan sa Sugbo.

Kini human ang Prestige Warehousing and Logistics (PWL) ug JBY Equipment ug Impex Logistics Inc. parehong ningpirma og kontrata sa Aboitiz InfraCapital Economic Estates aron palapdan ang ilang operasyon sa naasoy nga economic zone.

Ang ilang presensya giingon aron masiguro ang kahusayan ug kasayon ​​​​sa mga kompanya sa paggama nga naglihok sulod sa sentro sa ekonomiya.

Ang presidente sa PWL nga si Merlina Cayanong ug Joseph Beltram Ybanez, presidente sa JBY Equipment and Impex Logistics Inc., nagtan-aw sa ilang mga pagpalapad isip mga hinungdan sa pagmugna og bag-ong mga opurtunidad sa trabaho sulod sa palibot nga mga komunidad.

“Choosing West Cebu Estate was a strategic decision for JBY Equipment and Impex Logistics Inc. The thriving shipbuilding industry and the escalating demand for industrial spaces perfectly align with our vision. By locating our business here, we are not only tapping into a robust market but also positioning ourselves as a vital support system for manufacturing companies seeking efficient logistics servi­ces. West Cebu Estate’s dynamic environment provides the ideal backdrop for our operations, allowing us to contribute mea­ningfully to the region’s industrial growth,” pamagayag ni Ybanez.

Matod sa Aboitiz InfraCapital Economic Estates, ang industrial inventory release sa West Cebu Estate naka-trigger sa pagdagsang sa investor interest nga nagpasiugda sa kanihit sa available nga imbentaryo sa merkado.

Ang nagkalainlaing kompa­niya nakakuha na sa ilang mga parsela sa yuta, ug sa hapit na ang pagtukod sa katapusan nga mga yugto, ang kompaniya nagpaabot nga ang limitado nga imbentaryo hingpit nga mahurot sulod sa sunod nga 18 hangtod 24 ka bulan.

Ang West Cebu Estate usa ka 540 ka ektarya nga mixed-use development sa tungatungang kasadpang lungsod sa Balamban sa ikatulong distrito sa Sugbo nga unang gi-incorporate niadtong 1992.

SHIPBUILING

Kini giangkla sa 283-ektarya nga Philippine Economic Zone Authority-registered zone nga gi-tag isip “Shipbuilding Capital of the Philippines.”

Nag-host sa 11 ka locators gikan sa medium ngadto sa heavy industries, ang township adunay complementary residential, commercial ug industrial components, ug nagtanyag sa umaabot nga development areas alang sa commercial centers, dormitoryo ug residential communities.

Sayo ning tuiga, gisugdan sa West Cebu Estate ang 39 ka ektarya nga pagpalapad sa industriya, gisuportahan sa P800 milyunes nga puhunan.

Kini nga estratehikong inisyatiba, gilauman nga makamugna og 14,000 ka bag-ong trabaho, nagpasabot sa ebolusyon sa yuta gikan sa usa ka nag-unang hub sa pag­himo sa barko ngadto sa usa ka industriyal nga luna nga nagsilbi sa mas lapad nga han-ay sa mga industriya, lakip ang automotive, electronics, manufacturing ug logistics.

Dugang pa sa pagpalapad sa industriya, ang West Cebu Estate nagpalambo ug 3.3 ka ektarya nga central business district (CBD) sulod sa economic estate, nga gitakdang ilusad sa 2025.

Kini nga CBD maglangkob sa commercial lots for sale, food outlets, retail shops, essential services, usa ka supermarket ug sentro sa transportasyon.

Ang West Cebu Estate gipali­hok ug gipalambo sa Cebu Industrial Park Developers Inc., usa ka joint venture project sa Aboitiz InfraCapital uban sa Tsuneishi Holdings sa Japan. / KOC