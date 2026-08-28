Dugang P1K sa pension sa mga Senior Citizen

Gitinguha sa Senado pinaagi sa pagpalabang og balaodnon nga mapalapdan ang coverage sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 ug patas-an ang gidawat nga binuwan nga social pension alang sa mga kwalipikadong senior citizen ngadto sa P1,000.
Ang Senate Bill No. 269 nagtinguha nga dugang P1,000 nga binuwan nga social pension alang sa mga senior citizen nga walay gidawat nga social pension o ang kasamtangang pension dili molabaw sa P3,000.
Tumong sa maong balaodnon nga mahatagan ang mga kwalipikadong senior citizen og regular ug kasaligan nga tinubdan sa kita alang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, gasto sa tambal, ug motumaw nga emerhensiya.
“As we grow older, it becomes more difficult to generate income. Many of our lolos and lolas face barriers to staying employed after the age of 60 due to physical limitations, age-based discrimination, or the lack of opportunities tailored to their skills,” pasabot ni Senador Bam Aquino kinsa maoy nangamahan sa maong balaodnon nga gipalabang.
Matod ni Aquino nga pinaagi sa social pension, makapagaan kini sa pinansyal nga panginahanglan sa mga senior citizen.
“Our senior citizens have broadly contributed to the development of our nation. It is time for us to return their sacrifices by ensuring that they are cared for in their old age,” dugang pa ni Aquino. / PNA