Dugang P38M nga financial aid, lungsod nga nagrabehan sa linog

Dugang pinansyal nga tabang nga mokabat sa P38 milyunes ang ihatag sa mga lungsod sa amihanang Sugbo nga naigo sa linog.
Nagkanayon si Gobernador Pamela Baricuatro sa interbyu human sa ilang meeting uban sa mga mayor niadtong Martes, Oktubre 7, 2025, nga ang Bogo City makadawat og P5 milyunes samtang ang 11 ka mga lungsod dunay tag P3 milyunes.
Nag-meeting si Baricuatro uban sa mga north Cebu officials ug ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Rex Gatchalian.
“From the Provincial Government, we have agreed to coordinate closely with DSWD in terms of distributing the meal packs and also the financial assistance,” matod ni Baricuatro.
Matod ni Baricuatro, ang miting nagtutok sa pagseguro nga ang tanang paningkamot sa pagpanghatag og hinabang husto nga nahiusa tali sa nasyonal ug lokal nga mga kagamhanan.
“As I’ve said earlier, both the National Government and the Province have committed to work together — kuyog ta, kumbati ta, magkahiusa ta sa atong mga kaigsuonan diri sa Norte,” dugang niya.
Ang coordination meeting gitambungan sa mga mayor sa Bogo City, Borbon, Catmon,Sogod, Santa Fe, San Remegio, Daanbantayan, ug Tabogon uban sa mga Kongresista sa 4th District Sun Shimura ug sa 5th District Duke Frasco.
Ang mga mayor sa Tabuelan ug Madridejos wala makatambong.
Niingon si Baricuatro nga ang Probinsiya magpadayon sa pagpakig-alayon sa local government units (LGUs) aron mahibaw-an ang mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya ug maseguro nga epektibo ang pag-apudapod sa hinabang.
Gikompirmar ni Bogo Mayor Maria Cielo “Mayel” Martinez nga nisaad ang Kapitolyo nga mohatag og pinansyal nga suporta sa mga tawo sa amihanang Sugbo.
“Usa kini ka pasalig nga suportahan mi nila, una mohatag sila sa mga kapanguhaan nga among gikinahanglan, pinansyal ug labi na ang tawo nga kuwang namo karon,” matod ni Martinez.
“It’s a commitment nga they will support us, first they will provide us with the resources that we need, both financially and especially manpower which we lack at the moment,” matod ni Martinez .
“Na-agreehan na sab namo ni Gov. Pam nga we will collaboratively work together towards the betterment of Cebu,” iyang gidugang.
Si DSWD Secretary Rex Gatchalian nagkanayon nga ang unang hugna sa hinabang sa pagkaon nga naglangkob sa 225,864 ka family food packs, gipanghatag niadtong Dominggo.
Ang ikaduhang hugna nga mokabat sa 255,000 ka food packs giandam na alang sa pag-apudapod sa mga LGU unya sa Biyernes o sa hinapos sa semana.
Giklaro ni Gatchalian nga ang DSWD ang direkta nga mohatod sa food packs ngadto sa mga LGU ug mao nay responsable sa aktuwal nga pag-apudapod ngadto sa mga apektadong pamilya.
Dugang niya, human ang pag-apudapod sa food packs ang ahensiya magsugod na sa pagpagawas sa emergency cash assistance ngadto sa mga biktima.
“Kung tatanungin ninyo ako kung magkano ang ilalaan ng pamahalaang nasyonal, hindi pa ako makakasagot ngayon dahil kino-collate pa ng ating mga local government units kung ilan ba talaga ang totally damaged at partially damaged na kabahayan sa kanilang mga lugar.” / CDF