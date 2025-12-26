Dugang personalidad sa anomaliya sa flood control project gilauman sa PCO

Gilauman nga mas daghan pang indibidwal ang mag-atubang ug tulubagon karong Bag-ong Tuig samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa mga anomaliya sa flood control, sumala sa Malacañang niadtong Biyernes, Disyembre 26, 2025.
Kini human giila ni Presidential Communications Office (PCO) Acting Secretary Dave Gomez nga adunay pipila ka grupo nga nagtawag sa kontrobersyal nga magtiayong kontraktor nga sila si Pacifico “Curlee” Discaya ug Cezarah Rowena “Sarah” Discaya isip “bag-ong Napoles.”
Sa usa ka pamahayag, giingon ni Gomez nga ang wala mapasabot nga bahandi sa magtiayong Discaya "napulo ka pilo" nga mas dako kaysa sa ill-gotten wealth ni Napoles.
Namatikdan ni Gomez nga mas paspas nga napanubag ang mga nalambigit sa flood control mess, ug gidugang pa nga gisaulog sa mga Discaya ang Pasko sa detensyon.
“The flood control investigation does not end on Dec. 25. It's only been a little over four months,” matod niya. “The Napoles probe took almost a year before people were sent to jail. There will surely be more thrown behind bars in the New Year.”
Sa usa ka bulag nga pamahayag, si Palace Press Officer Claire Castro nagkanayon nga ang pakigbisog sa administrasyong Marcos batok sa korapsyon “dugay pa mahuman.”
Iyang gipasabot nga ang tanang hingtungdan nga investigative bodies, lakip ang Independent Commission for Infrastructure, nagtrabaho aron makakuha og ebidensya aron ang mga sad-an mapasakaan og kaso tungod sa ilang ilegal nga mga buhat.
“Rule of law should always be observed, and mere hearsay evidence is generally inadmissible and has no room to be entertained,” sumala ni Castro. “President Marcos, Jr. is clear in his pronouncement, ‘Managot ang lahat ng dapat managot,’ whether they are relatives, friends, and allies,” siya midugang. / PNA