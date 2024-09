Dugang polis mobantay last day sa Bar Exam

Magdugang og personnel ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa katapusang adlaw sa Bar Exam 2024 karong Dominggo, Septiyembre 15, 2024 nga maoy mobantay sa sulod ug gawas sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Basak Campus.

Tungod kay napanglantawan sa kapulisan nga modagsa ang kabanay, higala ug supporters sa Bar takers sa maong tunghaan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nga base sa ilang nabantayan sa duha ka adlaw nga Bar Exam wala ra sila makasugat og problema.

Wala usab siya maproblema sa ilang paghatag sa seguridad sanglit nasunod man ang plano gikan sa Supreme Court.

“Nakita nato nga in having just one venue for the bar exam here in Cebu City ni-focus ang atoang mga law schools pag deploy og ilang bar ops ari lang nga particular location so we’re expecting a high influx of supporters during the last in both sa pagsalubong, paghatod and after the culmination of the bar exam itself,” matod ni Macatangay.

Gibutyag usab ni Macatangay nga walay nakalapas sa liquor ban ug sa anti-noise ordinance. / AYB