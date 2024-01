Dugang representante alang sa MCWD Board

Gikonsiderar sa Board of Di­rectors sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang paglakip sa representasyon sa board alang sa highly-urbanized nga mga dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu, ingon man sa Cebu Provincial Government.

Si MCWD Chairman Jose ‘Joey’ Daluz III niingon nga 49 por­siyento sa mga service connection sa water district gikan sa gawas sa dakbayan sa Sugbo ug makiangayon lang nga sila usab ang morepresentar sa board.

Ang MCWD nag-alagad sa walo ka local government units, nga mao ang mga dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay, ug mga lungsod sa Cordova, Consolacion, Liloan, ug Compostela.

Si Daluz niingon nga ang re­presentasyon sa board kinahanglang ipaabot ngadto sa duha ka highly-urbanized nga dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu ug ang local chief executives maoy mo-endorso sa ilang tagsa-tagsa ka mga representante.

Ang gobernador maoy mo-­endorso sa representante sa laing lima ka LGUs ubos sa Probinsiya sa Sugbo.

Sa Disyembre sa miaging tuig, ang MCWD adunay kinatibuk-ang 205,882 ka koneksyon sa serbisyo.

Ang Cebu City adunay 104,996 ka service connections, Mandaue City adunay 33,474, ug La­pu-Lapu City adunay 17,639.

Ang hiniusang koneksyon sa serbisyo sa dakbayan sa Ta­lisay ug mga lungsod sa Cordova, Compostela, Liloan, ug Consolacion nikabat sa 49,773.

“Considering the number of service connections that the towns and cities outside Cebu City have, it is just fair and proper for them to have a voice on the board,” matod ni Daluz.

Ang mga ngalan sa mga re­presentante gikan niini nga mga LGU isumite sa LWUA alang sa kumpirmasyon. (gikan sa PR)