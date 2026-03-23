Dugang school division office sa Sugbo, giuyonan sa PB

Gipadayag sa Cebu Provincial Board (PB) ang ilang suporta sa gisugyot nga lakang nga magtukod og dugang schools division office sa probinsiya aron mapalambo ang paghatod sa serbisyong pang-edukasyon.
Pinaagi sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni 2nd District Board Member Neneth Reluya, gisuportahan sa Sangguniang Panlalawigan ang House Bill 7034 nga giduso ni First District Rep. Rhea Mae Gullas nga nagtinguha sa pagmugna sa Schools Division of Cebu Province 2.
Sa pagkakaron, ang Sugbo adunay 10 ka school divisions nga naglangkob sa Cebu Province, Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Talisay City, Carcar City, Danao City, Toledo City, Bogo City, ug Naga City.
Ang gitutokan nga opisina ibutang sa Lungsod sa San Fernando, Sugbo, ug tuyo niini nga maminusan ang kahuot sa kasamtangang Schools Division Office nga nagserbisyo karon sa tibuok probinsiya.
Gilatid sa resolusyon ang nagkadako nga panginahanglan sa kasamtangang division office nga naglangkob sa 44 ka mga lungsod sa pito ka congressional districts.
Base sa datos nga gilakip sa resolusyon, ang Probinsiya sa Sugbo adunay kinatibuk-ang 1,361 ka mga tunghaan—1,143 niini mga publiko ug 218 mga pribado—nga adunay kapin sa 700,000 ka mga tinun-an.
Matod sa Provincial Board, ang DepEd Cebu Province division adunay kapin sa 26,000 ka mga teaching ug non-teaching personnel, nga naghatag og dakong palas-anon sa mga administrative ug support services.
Gipunting sab niini nga ang kasamtangang opisina nga nahimutang sa Sudlon, Lahug, Dakbayan sa Sugbo, nag-atubang og mga hagit sa epektibong paghatod sa serbisyo tungod sa distansya, oras sa biyahe, grabeng trapiko, ug gasto sa transportasyon alang sa mga magtutudlo ug uban pang stakeholders.
Gitataw sab sa resolusyon ang limitado nga gidaghanon sa mga health personnel nga na-assign sa division, diin usa ra ka medical officer, 16 ka mga dentista, ug mga 60 ka nurses ang nagserbisyo sa kapin sa 600,000 ka mga tinun-an.
Tungod niini nga mga limitasyon, nagtuo ang Board nga ang pagtukod sa ikaduhang division office makatabang sa mas epiktibong pagdumala sa mga tunghaan, mas paspas nga pagproseso sa mga transaksyon, ug mas daling pag-access sa serbisyo alang sa mga magtutudlo ug stakeholders.
Ubos sa sugyot, ang bag-ong opisina temporaryo nga ibutang sa Gabaldon Building sa San Fernando Central School sa North Poblacion, San Fernando. / CDF