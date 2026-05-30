Dugang sr. citizens makadawat og P12K tinuig nga financial aid

Libuan ka mga senior citizen sa Dakbayan sa Sugbo nga dugay nang naa sa waiting list ang mamahimo nang makadawat sa P12,000 nga tinuig nga pinansyal nga tabang kon mapasar ang gisugyot nga pag-amendar sa ordinansa.
Tulo ka mga konsehal sa Dakbayan sa Sugbo ang nagduso sa pag-amenda sa City Ordinance 2453 aron maapil ang mga senior citizen nga nagparehistro isip mga botante sa Dakbayan sa Sugbo niadtong tuig 2014.
Kini gilaumang mobukas sa programa ngadto sa laing batch sa mga edaran nga kasamtangang anaa sa waiting list.
Ang gisugyot nga lakang giduso nilang Konsehal Nyza “Nice” Archival, Pastor “Jun” Alcover Jr., ug Harry Eran.
Sa pagkakaron nagpaabot kini sa deliberasyon sa mga komite sa konseho sa dakbayan bahin sa laws, senior citizens, ug finance.
Sentrong hisgutan sa maong kausaban mao ang gisugyot nga revision sa usa sa labing importanteng kinahanglanon sa pagka-kuwalipikado sa programa, ang voter registration cutoff year.
Ubos sa kasamtangang ordinansa, kadto lamang mga senior citizen nga rehistradong botante sa Dakbayan sa Sugbo niadtong tuig 2013 o mas sayo pa ang mamahimong maapil sa P12,000 nga tinuig nga pinansyal nga tabang sa kagamhanan sa siyudad.
Gisaysay sa gisugyot nga ordinansa nga daghang mga senior citizen nga nagparehistro niadtong 2014 ang nagpabilin gihapon nga dili maka-access sa programa sa tabang sa siyudad bisan pa man kon nakakab-ot sila sa uban pang mga kuwalipikasyon ug padayong nagpaabot nga maapil.
“The City Council deems it necessary to expand the coverage of City Ordinance 2453, as amended, from 2013 to 2014, to reflect the policy direction of the City in identifying qualified beneficiaries,” suma sa sugyot.
Ang pag-amendar kabahin sa nagpadayong paningkamot sa kagamhanan sa siyudad sa pagpalapad sa social welfare support alang sa mga edarang lumulupyo, ilabi na taliwala sa nagkataas nga presyo sa mga palitonon ug nagkadakong panginahanglan sa pinansyal nga tabang taliwala sa mga senior citizen. / CAV